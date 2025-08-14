La visite du SG Tô Lâm en R. de Corée : des résultats importants et substantiels

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (VNA), Tô Lâm, et son épouse, accompagnés d'une délégation de haut rang, ont effectué avec succès du 10 au 13 août une visite d'État en République de Corée du Sud, avec de nombreux résultats importants et substantiels.

C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors d'une conférence de presse régulière organisée le 14 août à Hanoï.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a répondu aux journalistes vietnamiens à propos de ce contenu.

Passant en revue certains des principaux résultats de la visite, Mme Hang a déclaré que, premièrement, cette visite avait contribué à approfondir la confiance politique, à consolider les bonnes relations personnelles entre les hauts dirigeants des deux pays et à parvenir à d'importantes ententes communes sur le renforcement du partenariat stratégique global bilatéral.

Deuxièmement, ce voyage a permis d'obtenir plusieurs résultats notables, notamment dans les domaines de la coopération économique, commerciale, d'investissement, scientifique, technologique, d'innovation et de développement des ressources humaines.

Dans un contexte de difficultés et d'instabilité politique et économique mondiales, les deux pays s'efforceront d'atteindre l'objectif d'un volume d'échanges bilatéraux de 150 milliards de dollars d'ici 2030, de manière équilibrée et durable. Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a proposé à la République de Corée de former une nouvelle vision stratégique, passant de la coopération économique à des liens économiques entre les deux parties, a-t-elle noté.

Troisièmement, cette visite a ouvert de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines clés, tels que la science et la technologie, le développement des infrastructures stratégiques, l'agriculture de pointe, la collaboration pour le développement durable et la lutte contre le changement climatique.

Les deux parties ont convenu de faire de la science, de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique et du développement des ressources humaines de nouveaux piliers de leurs relations bilatérales.

Quatrièmement, les deux pays ont souligné que le fondement social et les échanges entre les peuples constituent le ciment de l'amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux États. Sur cette base, ils se sont engagés à promouvoir la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la formation des ressources humaines, des échanges entre les peuples, du soutien aux familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes et de la coordination décentralisée dans le temps à venir.

Cinquièmement, au niveau multilatéral, les deux parties ont plaidé pour une coopération étroite et un soutien mutuel accru au sein des forums et organisations internationaux et régionaux, et ont exprimé leur volonté de participer activement aux efforts conjoints de la communauté internationale pour répondre aux questions de sécurité traditionnelles et non traditionnelles, ainsi qu'aux défis mondiaux, a-t-il conclu.

