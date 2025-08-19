Entretien téléphonique entre les ministres de la Police du Vietnam et de la Chine

Au nom du ministère vietnamien de la Police, Luong Tam Quang a remercié son interlocuteur pour ses félicitations à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de la Police populaire vietnamienne. Il a également salué la participation du vice-ministre Liu Zhongyi à la célébration et la présence d’un orchestre de la police chinoise au Festival mondial de musique policière 2025, tenu récemment à Hanoï.

Il a rappelé qu’après la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Chine (août 2024) et celle du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au Vietnam (avril 2025), les relations entre les deux Partis et les deux pays avaient connu un nouvel élan dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense, de culture ainsi que dans les échanges entre les peuples. Ces résultats ont contribué à approfondir le partenariat de coopération stratégique globale et la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de plus en plus substantielle et efficace.

Les deux ministres se sont félicités de la coopération croissante entre les deux ministères, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, l’arrestation de criminels et la gestion des migrations illégales. Ils ont souligné le rôle des mécanismes conjoints, tels que la conférence ministérielle sur la lutte contre la criminalité, le Dialogue stratégique de sécurité au niveau vice-ministériel ou encore le mécanisme "3+3", qui offrent une plateforme d’échanges stratégiques et de coordination pour prévenir les crimes transfrontaliers et renforcer la confiance politique.

Le ministre Luong Tam Quang a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité absolue des visites de haut niveau et des événements politiques majeurs, ainsi que de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises des deux pays. Il a également salué la coopération dans le cadre du mécanisme Mékong - Lancang, lancé par la Chine, auquel le Vietnam participe en tant qu’observateur, et réaffirmé son engagement à collaborer activement dans ce cadre.

À cette occasion, le ministre vietnamien a invité Wang Xiaohong à se rendre prochainement au Vietnam pour coprésider la 9e Conférence ministérielle sur la lutte contre la criminalité.

