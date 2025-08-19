Un symbole historique de Hanoï renaît au 2, rue Lê Thach

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a participé mardi matin 19 août à la cérémonie de remise officielle du projet de rénovation, de réparation, de modernisation et de construction du siège de travail de la Présidence de la République, au 2, rue Lê Thach, Hanoï.

>> Une kyrielle d’événements au Palais présidentiel à Hanoï

>> Hanoï célèbre l’automne 1945 et réaffirme sa volonté de développement

>> Un "phare d’espoir" pour les mouvements anti-impérialistes mondiaux

Ont également assisté à la cérémonie : Luong Cuong, membre du Politburo et président de la République ; Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti ; Vo Thi Anh Xuân, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de la République ; ainsi que d’autres dirigeants du Parti et de l’État.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le président Luong Cuong ont procédé à la coupure du ruban marquant l’inauguration et la remise de cet ouvrage, anciennement Palais du Tonkin. À l’origine, il s’agissait du Palais du Résident supérieur du Tonkin, construit entre 1918 et 1919 pour abriter le gouverneur français. Rebaptisé par la suite Palais du Tonkin après la reprise du Nord par le Viêt Minh, le bâtiment fut également le lieu de travail du Président Hô Chi Minh durant les premiers jours de la République démocratique du Vietnam.

Le projet a permis de préserver et valoriser un patrimoine historique national précieux tout en créant un symbole architectural digne du statut de la capitale et du pays.

En sept mois de travaux intensifs et rigoureux, le chantier a été achevé dans les délais prévus. Avec sa nouvelle physionomie, l’édifice offrira un espace harmonieux, porteur de valeurs culturelles et historiques pour le peuple vietnamien et pour la nation dans la nouvelle ère.

VNA/CVN