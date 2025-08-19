Le président Luong Cuong offre un banquet d’État en l’honneur du roi du Bhoutan

Le président de la République, Luong Cuong, et son épouse ont présidé mardi soir, le 19 août, au Centre des conférences internationales de Hanoï, un banquet d’État en l’honneur du roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, de la reine et de la haute délégation bhoutanaise les accompagnant, en visite d’État au Vietnam du 18 au 22 août.

Dans son allocution, le président vietnamien a salué les réalisations remarquables obtenues par le Bhoutan dans son processus de développement, soulignant que le pays figurait parmi les rares nations à afficher une empreinte carbone négative et à maintenir un taux de couverture forestière supérieur à 70% de son territoire. Il a qualifié le Bhoutan d’exemple inspirant d’un modèle de développement durable et harmonieux où les valeurs de modestie, d’éthique communautaire et d’équilibre entre l’homme et la nature sont mises en avant.

Le chef de l’État vietnamien a affirmé que ses échanges avec le roi du Bhoutan avaient porté sur les orientations et mesures visant à renforcer une coopération substantielle et efficace entre les deux pays dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, du tourisme, des échanges populaires et de la connectivité. Il a exprimé sa conviction que cette visite historique créerait un nouvel élan pour une coopération mutuellement bénéfique, au service du bonheur des peuples et de la prospérité des deux nations.

Dans sa réponse, le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a exprimé son admiration pour le Vietnam, salué à travers le monde pour sa résilience, sa solidarité et son courage, mais aussi pour son attachement à la préservation du patrimoine et sa foi inébranlable en l’avenir. Il a rappelé que les sacrifices consentis par les générations vietnamiennes au cours des 80 dernières années demeuraient vivants dans la mémoire collective et se reflétaient dans les réalisations extraordinaires du pays.

Le dirigeant bhoutanais a également fait part de son émotion en rendant hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, à un moment hautement symbolique pour le peuple vietnamien qui célèbre le 80 e anniversaire de la naissance de son pays. Il a affirmé que la vision du Président Hô Chi Minh continuait d’inspirer non seulement le peuple vietnamien, mais également l’humanité tout entière.

Soulignant que le Bhoutan, surnommé le "pays du dragon tonnerre", partageait une symbolique commune avec le Vietnam, connu comme la "terre du dragon prenant son envol - Thang Long", le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a exprimé l’espoir que les deux "dragons" des deux pays s’élèveraient ensemble, puissants, confiants et éternels.

