La reine du Bhoutan et l’épouse du président vietnamien visitent la pagode Trân Quôc

La reine du Bhoutan, Jetsun Pema Wangchuck, et M me Nguyên Thi Minh Nguyêt, épouse du président Luong Cuong, ont visité le 19 août la pagode Trân Quôc à Hanoï pour offrir de l’encens et découvrir ce haut lieu spirituel vieux de près de 1.500 ans.

Photo : VNA/CVN

Le Très vénérable Thich Thanh Nha, abbé de la pagode, a présenté aux invitées l’histoire et l’architecture singulière de Trân Quôc, considérée comme la plus ancienne pagode de Thang Long - Hanoï et reconnue par la presse internationale comme l’un des plus beaux sites bouddhistes du monde.

Il leur a également présenté l’arbre sacré de la Bodhi, planté dans la cour et issu de l’arbre originel de Bodhgaya (Inde), sous lequel le Bouddha atteignit l’illumination. Cet arbre fut offert au président Hô Chi Minh par le président indien Rajendra Prasad lors de sa visite d’État au Vietnam en 1959. Pour marquer l’occasion, le Très vénérable Thich Thanh Nha a remis à la Reine et à l’épouse du président Luong Cuong un chapelet ainsi que des feuilles de Bodhi finement sculptées.

La Reine Jetsun Pema Wangchuck a souligné que, malgré la distance géographique et les différences culturelles entre le Bhoutan et le Vietnam, les deux pays partagent un profond attachement aux valeurs bouddhistes de paix, de sagesse, de compassion et de tolérance. Elle a exprimé l’honneur qu’elle ressentait à visiter cette ancienne pagode et son souhait de voir se développer, à l’avenir, des échanges spirituels, notamment avec les moines vietnamiens au Bhoutan.

En signe d’amitié, la Reine a offert à la pagode un portrait peint à la main du Bouddha ainsi que de l’encens traditionnel bhoutanais.

Mme Nguyên Thi Minh Nguyêt et la Reine du Bhoutan ont ensuite assisté à une cérémonie de prière bouddhiste dans la salle principale de la pagode Trân Quôc.

VNA/CVN