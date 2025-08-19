Vietnam - Laos : renforcement de leur coopération dans la construction du Parti

Nguyên Thanh Tâm, membre du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-président de la Commission centrale d’organisation du PCV, à la tête d’une délégation de cette Commission en tournée de travail au Laos a eu un entretien le 19 août, à Vientiane avec Boudsadi Thanameung, membre du CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et vice-président de la Commission centrale d’organisation du PPRL.

>> Les réussites du Vietnam liées à son amitié profonde avec le Laos

>> Neutralisation réussie d'une bombe de 227 kg à la frontière Vietnam - Laos

>> Police : renforcement de la solidarité Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, les deux parties se sont informées des résultats récents dans la construction du Parti ainsi que la situation socio-économique de chaque pays. Dans le contexte de préparatifs aux Congrès nationaux du Parti dans deux pays, les deux dirigeants ont estimé que la rencontre et les échanges entre les deux Commissions centrales d’organisation du Parti, contribuaient au renforcement de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux parties.

Nguyên Thành Tâm a affirmé que cette visite offrait l’occasion d’approfondir les échanges sur l’organisation et la construction du Parti, notamment l'organisation de l’appareil, la préparation des Congrès du Parti de tous niveaux locaux en vue du XIVe Congrès national du PCV et de partager des expériences dans la gestion et le développement des membres du Parti.

De son côté, Boudsadi Thanameung a salué la coopération efficace entre les deux Commissions et a présenté les résultats récents du PPRL dans la préparation des Congrès du Parti de tous niveaux, le renforcement de l’appareil organisationnel et l’amélioration de la qualité des cadres et membres du Parti.

Au Laos, la délégation vietnamienne aura le 20 août une séance de travail avec les autorités de la province de Vientiane et rendra le 21 août une visite de courtoisie au président de la Commission centrale d’organisation du PPRL.

VNA/CVN