Neutralisation réussie d'une bombe de 227 kg à la frontière Vietnam - Laos

Le 14 août, le Service des affaires étrangères de la province de Quang Tri (Centre) a annoncé que l'équipe mobile de neutralisation des explosifs et munitions N°1 (EOD1) de l'organisation PeaceTrees Vietnam a neutralisé avec succès une bombe MK-82, près de la borne 607, commune de Lia, province de Quang Tri.

>> Aux côtés des femmes en première ligne du déminage à Quang Tri

>> Une bombe retirée en toute sécurité d'une zone inondée à Diên Biên

Découverte le 14 juin lors de travaux de consolidation de berge dans la commune de Lia, la bombe, d’un diamètre de 274 mm, longue de 1,54 m et pesant 227 kg, se trouvait à moins de 70 m du repère frontalier, près de la rivière Sê Pôn.

Photo : VNA/CVN

Suite à une inspection sur site, une réunion a été organisée avec la participation des forces frontalières, autorités provinciales, unités militaires locales et autres parties concernées. La méthode de destruction par combustion a été retenue, permettant une élimination progressive de l’explosif, limitant ainsi les risques de détonation, de vibrations et de dégâts pour les populations et infrastructures.

L’opération, menée le 13 août, a duré près d’une heure et s’est soldée par la destruction complète de la bombe.

VNA/CVN