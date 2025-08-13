Les réussites du Vietnam liées à son amitié profonde avec le Laos

Le consulat général du Vietnam à Paksé a organisé une cérémonie le 12 août dans la province de Champassak, au Sud du Laos, pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2025).

>> Le Vietnam et le Laos continuent de renforcer leur coopération militaire

>> Le Vietnam prêt à soutenir le Laos dans la réforme des entreprises publiques

>> Vietnam - Laos : partage d'expériences de réforme des entreprises publiques

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, la consule générale Ta Phuong Dung a souligné qu’en huit décennies d’édification et de développement nationaux, notamment après 50 ans de réunification et près de 40 ans de rénovation, le Vietnam a accompli des progrès historiques dans de nombreux domaines.

Elle a souligné que ces réalisations sont étroitement liées au soutien des partenaires internationaux, notamment aux liens profonds et durables qui unissent le Parti, l’État et le peuple lao. Les relations entre le Vietnam et le Laos sont un atout précieux, cultivé et préservé de génération en génération, a-t-elle déclaré.

Représentant quatre provinces du sud du Laos, Alounxay Sounnalath, secrétaire du Comité provincial du Parti et gouverneur, a exprimé sa gratitude pour l’amitié spéciale qui unit les deux nations, la décrivant comme un précieux héritage et une source de force essentielle pour leur œuvre de défense et de développement des deux nations.

Il a souligné que la collaboration entre les quatre provinces du Sud du Laos et les provinces du Centre et du Sud du Vietnam a produit des résultats tangibles, notamment dans les domaines de la diplomatie, des infrastructures, de l’éducation et des investissements, grâce au soutien indéfectible du Vietnam. Au nom des autorités et de la population locales, il a exprimé sa sincère gratitude au Vietnam pour son aide durable au renforcement des relations bilatérales.

La célébration a été marquée par des spectacles culturels mettant en avant le patriotisme et l’amitié de longue date entre le Vietnam et le Laos, ainsi que par une exposition de photos du président Hô Chi Minh, mettant en valeur son rôle essentiel dans le développement des relations uniques entre les deux pays.

VNA/CVN