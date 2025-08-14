Police : renforcement de la solidarité Vietnam - Laos

Le Bureau de représentation du ministère de la Police du Vietnam au Laos a tenu le 13 août à Vientiane une cérémonie commémorative du 80 e anniversaire de la fondation de la Police populaire du Vietnam (19 août 1945).

Prenant la parole à l'événement, le général de brigade Huynh Tan Hanh, chef du Bureau de représentation du ministère de la Police du Vietnam au Laos, a passé en revue les 80 ans d’histoire glorieuse de la Police populaire du Vietnam, soulignant le soutien mutuel et la coopération étroite entre les forces de sécurité publique des deux pays dans la défense et la construction nationales.

Photo : VOV/CVN

Il s’est dit convaincu que la coopération intégrale entre les deux ministères de la Sécurité publique continuerait à être un pilier essentiel des relations spéciales Vietnam - Laos dans le nouveau contexte.

Au nom du Parti, du gouvernement et du ministère lao de la Police, le vice-Premier ministre lao et ministre de la Pollice, le général Vilay Lakhamphong a exprimé sa profonde gratitude au Parti, au gouvernement, à l’armée et au peuple vietnamiens pour leur soutien constant et fraternel ces derniers temps.

Il a affirmé que les succès de la Police populaire du Laos, tant pendant la lutte pour l’indépendance nationale qu’au cours de la période actuelle de développement, sont indissociables de l’appui fidèle, précieux et désintéressé de ses homologues vietnamiens.

Dans le cadre des célébrations, une rencontre entre les représentants des forces de sécurité des deux pays s’est également tenue le 14 août à Vientiane.

VNA/CVN