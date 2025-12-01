Vietnam - Laos : Échange d’un protocole d’accord sur le développement des liens industriels

Après leur entretien le 1er décembre à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération.

À cette occasion, les ministères de l’Industrie et du Commerce des deux pays ont échangé un protocole d’accord sur le développement d’une chaîne de liens industriels Vietnam - Laos. Cette chaîne vise à créer un réseau créer un réseau de coopération étroit couvrant l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur et de la chaîne d’approvisionnement - y compris, sans s’y limiter, l’approvisionnement en matières premières, la production, la transformation, la fabrication, le design -, ainsi que la distribution des produits sur les marchés des deux pays, dans la région et dans le monde.

L’objectif principal est de stimuler la coopération entre les entreprises de production et de commerce, contribuant à créer une percée dans l’augmentation du commerce bilatéral et de rendre les relations Vietnam - Laos plus substantielles et efficaces. Ce développement vise à exploiter pleinement le potentiel et les avantages comparatifs des deux parties, à promouvoir la technologie et l’innovation, et à créer des percées dans l’amélioration de la productivité et de la qualité des entreprises des deux pays. Il a également pour objectif de renforcer la capacité des entreprises des deux parties à s’intégrer plus profondément et avec davantage de valeur dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Lors de l’identification et de la sélection des projets de coopération, les deux parties encouragent l’examen des secteurs et des zones industrielles prioritaires de chaque pays, tels que la transformation des produits agricoles, l’industrie légère, ainsi que les entreprises situées dans les zones économiques spéciales et les zones de coopération économique frontalière.

Dans le processus de mise en œuvre, les deux parties s’engagent à se soutenir mutuellement dans plusieurs initiatives clés : le développement conjoint d’un modèle pilote de Parc industriel Vietnam - Laos ; ainsi que la coordination dans les travaux de recherche afin de fournir des informations et d’élaborer des politiques servant au développement de cette chaîne de liens industriels.

Le Vietnam assurera des programmes de formation pour les fonctionnaires et les entreprises lao dans les domaines liés au développement de cette chaîne.

