L'utilisation du passeport comme carte d'identité pour les transactions bancaires sera interrompue

Les banques au Vietnam cesseront d'accepter les passeports comme pièce d'identité pour les transactions bancaires pour les citoyens vietnamiens. Les clients devront utiliser d'autres documents d'identification acceptés par les banques pour effectuer des opérations telles que le paiement et le retrait d'argent.

À partir du 1er janvier 2026, des banques vietnamiennes cesseront d’accepter le passeport comme justificatif d’identité pour tout type de transaction. Cette mesure découle de la circulaire 17/2024/TT-NHNN sur l’ouverture et l’utilisation des comptes de paiement, ainsi que de la circulaire 18/2024/TT-NHNN relative aux activités de cartes bancaires.

Photo : VNA/CVN

Les nouvelles règles de la Banque d’État du Vietnam (BEV) imposent l’usage obligatoire de la carte d’identité à puce (CCCD), de la carte d’identité nationale ou du compte VNeID de niveau 2 pour toute vérification d’identité. La circulaire 17 précise que les retraits et opérations électroniques ne seront autorisés que si les données biométriques correspondent aux informations stockées dans la CCCD ou dans l’identité électronique. En cas de CCCD sans puce, la vérification passera par la Base nationale de données sur la population.

Il s'agit d'une disposition impérative : les banques doivent se conformer à la réglementation de la Banque d'État, telle que définie dans les circulaires 17/2024/TT-NHNN et 18/2024/TT-NHNN. Ces deux circulaires entrent en vigueur le 1er juillet 2024, à l'exception de certaines dispositions qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2026. Cette mesure vise à remplacer progressivement le passeport par d'autres pièces d'identité pour les transactions financières. Les clients devront se présenter à leur banque avec d'autres documents d'identification acceptés pour effectuer leurs transactions.

Prévenir les fraudes

Plus précisément, conformément aux dispositions de la circulaire 17, à compter du 1er janvier 2026, les clients ne sont autorisés à retirer de l'argent et à effectuer des transactions de paiement par voie électronique sur leurs comptes de paiement qu'après avoir effectué la vérification des documents d'identité et des informations biométriques du titulaire du compte ou de son représentant (pour les clients particuliers) ou de son représentant légal (pour les clients institutionnels).

Photo : VNA/CVN

Les données biométriques stockées dans l'unité de stockage d'informations cryptées de la carte CCCD ou de la carte d'identité de cette personne ont été authentifiées avec précision comme étant émises par le service de police, ou par l'authentification du compte d'identification électronique de cette personne créé par le système d'identification et d'authentification électronique.

Les données biométriques ont été collectées et vérifiées (en assurant une correspondance entre les données biométriques de la personne et les données biométriques stockées dans les informations cryptées de la carte CCCD, ou la carte d'identité a été authentifiée comme étant délivrée par la police, ou avec les données biométriques de la personne par le biais de l'authentification du compte d'identification électronique). Ou bien les données biométriques de cette personne sont stockées dans la base de données nationale de la population dans le cas de l'utilisation d'une carte d'identité citoyenne ne comportant pas d'unité de stockage d'informations cryptées.

La circulaire 18 stipule également que lors de l’ouverture ou de l’utilisation d’une carte, seules les pièces telles que CCCD, carte d’identité, identité électronique, carte d’identité de l’ancienne génération ou acte de naissance pour les moins de 14 ans sont valides - le passeport n’étant plus accepté. Selon la Banque d’État, ce renforcement vise à prévenir les fraudes, garantir l’exactitude des données et harmoniser les procédures d’identification. Les banques recommandent donc aux clients de mettre à jour leurs informations au plus tôt pour éviter toute interruption de service après le 1er janvier 2026.

Auparavant, conformément à l'article 5 de la circulaire 48/2018/TT-NHNN (publiée le 31 décembre 2018 et modifiée par la circulaire 11/2022/TT-NHNN), un passeport en cours de validité était reconnu comme l'un des documents valides pour la vérification des informations client. Ceci s'appliquait aux opérations telles que le retrait d'épargne, la consultation de soldes ou les démarches effectuées au guichet.

Thế Linh/CVN



