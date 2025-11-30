Le Vietnam renforce son soutien à l’entrepreneuriat féminin

S’inscrivant dans la continuité des politiques de développement inclusif, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 30 novembre à la Conférence nationale de synthèse du Projet 939 sur le soutien à l’entrepreneuriat féminin pour la période 2017-2025, ainsi qu’au lancement du Projet 2415 pour la période 2026-2035.

L’événement, organisé par l’Union des femmes vietnamiennes (UFV), a été connecté en ligne avec 34 provinces et villes du pays, accueillant la participation de milliers de cadres, entrepreneures et coopératives dirigées par des femmes.

Un projet 939 largement couronné de succès

Selon l’UFV, après huit ans de mise en œuvre, le Projet 939 a abouti à des résultats remarquables, dépassant la plupart des indicateurs fixés. Le programme a contribué à élever la sensibilisation du public sur le rôle des femmes dans la création d’entreprises, à diffuser l’esprit entrepreneurial et à encourager un nombre croissant de femmes à transformer des idées innovantes en projets concrets.

Plusieurs centaines de milliers de femmes ont bénéficié d’activités d’accompagnement : formations, mentorat, mise en relation avec les marchés, soutien juridique, amélioration des compétences numériques et accès au crédit. De nombreux projets se sont transformés en entreprises ou en coopératives, générant des milliers d’emplois, dont une large majorité pour la main-d’œuvre féminine.

Dans certaines localités, notamment à Bac Ninh, l’écosystème d’accompagnement a pris une ampleur significative : plus de 473.000 femmes ont été sensibilisées ou formées, tandis que 369 projets féminins ont obtenu des prêts pour un montant total dépassant 93 milliards de dôngs.

Nouvelle vision

Face aux exigences d’une économie numérique en pleine transformation, le Projet 2415 pour la période 2026–2035 fixe des objectifs ambitieux.

Pour la période 2026-2030, le projet vise à accompagner 50.000 entreprises, coopératives et foyers économiques dirigés par des femmes, à orienter 12.500 foyers vers la transformation en entreprises, et à porter la proportion de femmes cheffes d’entreprise à 30%. Pour la période 2031-2035, les objectifs sont d’accompagner 75.000 femmes entrepreneures ou dirigeantes, de soutenir la transformation de 25.000 foyers en entreprises, et d’élever la proportion de dirigeantes ou propriétaires à 35%.

Ce projet vise à développer un environnement entrepreneurial inclusif, capable de s’adapter aux défis du numérique, d’améliorer la productivité et d’intégrer davantage les femmes dans les chaînes de valeur nationales et internationales.

Contributions des ministères, localités et experts

Les représentants des ministères, secteurs et localités ont partagé leurs expériences et propositions. Les interventions ont porté sur l’innovation technologique, la transformation numérique, l’accès aux services financiers, la promotion des produits féminins, la transition des foyers économiques vers le statut d’entreprise et la nécessité d’une approche intersectorielle durable.

Les experts en sciences et technologies ont souligné l’importance de bâtir une "culture nationale de l’entrepreneuriat", de renforcer l’enseignement de l’innovation dès l’école et l’université, ainsi que de développer des mécanismes financiers adaptés pour encourager les start-up portées par des femmes.

Un accompagnement à long terme

À l’occasion de la conférence, des entreprises telles que les groupes Sovico, Vietjet ou HDBank ont affirmé leur engagement à soutenir les femmes à travers des programmes de formation numérique, d’accès au capital, de mentorat, de développement de compétences en gestion et d’intégration dans les réseaux d’affaires.

Cette coopération public–privé permettra de renforcer l’autonomie financière des femmes, d’encourager la créativité et d’accélérer le développement de modèles économiques durables.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé la place essentielle des femmes dans l’histoire et le développement du pays. Il a salué leurs contributions à l’économie, à la société, à la culture et à la consolidation de la cellule familiale. Le chef du gouvernement a également reconnu que, malgré les progrès obtenus, des difficultés subsistent dans la mise en œuvre des projets de soutien, exigeant une coordination plus étroite entre les ministères et les localités.

Le Premier ministre a appelé les femmes vietnamiennes à incarner trois pionnières - oser penser, oser agir et oser innover ; adopter un esprit créatif avec des idées différenciantes ; et renforcer leur intégration en développant la connectivité et en s’adaptant rapidement tout en respectant strictement la loi. Il les a également encouragées à cultiver cinq maîtrises essentielles : maîtriser les connaissances et compétences professionnelles ; maîtriser les sciences, technologies et outils numériques ; maîtriser les ressources financières et la gestion du capital ; maîtriser la gouvernance moderne et les méthodes de gestion intelligentes ; ainsi que maîtriser le marché, l’écosystème entrepreneurial et le branding.

Le Premier ministre a également demandé aux organes compétents d’accorder une attention particulière aux femmes vulnérables, aux zones rurales, montagneuses ou ethniques, afin de garantir une égalité des chances dans l’accès à l’entrepreneuriat.

Mobiliser tout le système politique et la société

Le chef du gouvernement a souligné le rôle de la société civile, des associations professionnelles, de la presse et du système bancaire dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

La presse doit renforcer la communication positive, partager les histoires inspirantes et soutenir l’image des femmes entrepreneures. Les banques sont invitées à élargir les lignes de crédit dédiées, simplifier les procédures et offrir des produits financiers plus adaptés.

Les entreprises doivent accompagner les initiatives féminines, notamment en matière de mentorat, d’innovation et d’industrialisation.

Il a également confié à l’Union des femmes vietnamiennes la mission de devenir un centre de connexion national pour l’écosystème entrepreneurial féminin : incubation, formation, soutien juridique, accès au marché, mise en réseau et mobilisation de ressources.

Témoignages inspirants

La conférence a honoré 61 collectifs, 84 individus et 50 coopératives dirigées par des femmes ayant obtenu des résultats exceptionnels dans la création et le développement d’activités économiques. Ces modèles illustrent l’esprit d’innovation, la résilience et la capacité d’adaptation des femmes à l’économie moderne.

Dans son message final, le Premier ministre a exprimé sa confiance dans la capacité, l’intelligence, la créativité et la détermination des femmes vietnamiennes à s’affirmer dans l’économie mondiale, à maîtriser les technologies émergentes, à promouvoir la transformation numérique et à contribuer activement à la prospérité nationale.

