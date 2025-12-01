Cân Tho

Coopérer avec les entreprises russes dans les domaines des énergies renouvelables et de l’agriculture

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Lê Quang Tùng, a eu une séance de travail le 29 novembre, à Cân Tho, avec la délégation du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, conduite par Yatskin Andrey Vladimirovich, Premier vice-président du Conseil de la Fédération et représentant du pouvoir exécutif de la province de Rostov.

>> Des entreprises russes cherchent des opportunités d'accéder au marché vietnamien

>> Le potentiel touristique de Khanh Hoà mis en avant en Russie

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre des entreprises russes

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Yatskin Andrey Vladimirovich a exprimé sa joie de visiter Cân Tho et salué le rythme de développement économique de la ville, son réseau routier performant ainsi que la présence du port de Cai Cui, autant d’atouts majeurs pour les investisseurs russes. Il a souligné que les entreprises et investisseurs russes s’intéressent fortement aux opportunités de coopération dans plusieurs secteurs, notamment le tourisme, et souhaiteraient élargir les partenariats directs entre les localités russes et vietnamiennes.

Informant la délégation, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Lê Quang Tùng, a indiqué qu’en 2025, la croissance économique de Cân Tho devrait atteindre 8,3%, portant la taille de l’économie locale à environ 321.070 milliards de dôngs. Cân Tho occupe une position stratégique dans le Delta du Mékong, bénéficiant des voies navigables intérieures, du potentiel économique maritime, d’un réseau de transports terrestres et d’autoroutes en cours d’achèvement, ainsi que d’un aéroport international et d’un port maritime. La ville est par ailleurs le deuxième pôle national d’exportation de riz, de produits aquatiques et de produits agricoles.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti a précisé que la valeur des exportations de Cân Tho vers la Russie au cours des dix premiers mois de 2025 restait modeste, atteignant seulement 2,52 millions de dollars, principalement constitués de produits pharmaceutiques et de médicaments vétérinaires. Il a exprimé le souhait de voir les produits clés de la localité - riz, produits aquatiques et halieutiques - accéder davantage au marché russe. Il a également proposé de renforcer les missions de promotion du commerce et de l’investissement, notamment auprès des entreprises russes actives dans les énergies renouvelables, l’agriculture de haute technologie, la transformation en profondeur des produits agricoles et aquatiques, les industries de soutien à la production high-tech et les matériaux. Les deux parties sont également encouragées à renforcer les liens entre leurs localités afin de stimuler la coopération dans le commerce, l’investissement et les échanges culturels.

Photo : VNA/CVN

Afin de promouvoir le tourisme et les échanges commerciaux, les autorités de Cân Tho ont évoqué la possibilité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre Cân Tho et certaines localités russes, en particulier celles où les habitants s’intéressent au climat tropical et à l’identité culturelle de Cân Tho. La ville réaffirme par ailleurs son engagement à améliorer l’environnement des affaires, en assurant un cadre transparent, stable et favorable aux investisseurs.

Plus tôt, en mai 2025, l’Université Nam Cân Tho avait signé un protocole d’accord avec l’organisation Amarizz LLC (Fédération de Russie) sur la formation internationale en médecine, ouvrant la voie à un élargissement de la coopération dans la formation et la recherche scientifique.

VNA/CVN