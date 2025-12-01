L’indice PMI progresse pour le 5e mois, porté par le secteur manufacturie

Selon le dernier rapport de S&P Global, l’indice PMI du secteur manufacturier vietnamien a atteint 53,8 points en novembre, légèrement inférieur à celui d’octobre mais toujours supérieur à 50 points, témoignant d’une amélioration continue de la conjoncture et marquant cinq mois de reprise soutenue.

Les données de novembre ont mis en évidence une croissance soutenue du secteur manufacturier vietnamien. La production, les nouvelles commandes et l’emploi ont continué de progresser, malgré les perturbations causées par de violentes tempêtes qui ont affecté les chaînes d’approvisionnement et retardé la production.

Les problèmes d’approvisionnement liés aux typhons et inondations ont également contribué aux pressions inflationnistes, entraînant une forte hausse des coûts des intrants et une augmentation des prix de vente par les entreprises.

Une troisième hausse mensuelle consécutive des nouvelles commandes a stimulé la croissance de la production en novembre, même si le rythme d’expansion de la production et des nouvelles commandes a légèrement ralenti par rapport à octobre. Les nouvelles commandes à l’exportation, quant à elles, ont progressé à leur rythme le plus rapide en 15 mois.

Les experts ont souligné l’amélioration de la demande en provenance de Chine continentale et d’Inde. Certaines entreprises ont noté que les intempéries de novembre avaient limité la croissance de la production, mais celle-ci a néanmoins progressé pour le septième mois consécutif.

Les délais de livraison se sont considérablement allongés, dans la plus grande mesure depuis mai 2022, et le carnet de commandes a augmenté pour le deuxième mois consécutif, au rythme le plus soutenu depuis mars 2022.

Les entreprises ont augmenté leurs effectifs pour le deuxième mois consécutif afin de répondre à la hausse des exigences de production. Les effectifs ont légèrement augmenté, mais à leur rythme le plus rapide depuis près de 18 mois.

Selon les répondants, les nouveaux employés ont souvent été embauchés à temps plein. Dans certains cas, les stocks existants ont été utilisés pour honorer les commandes, réduisant ainsi les stocks de produits finis davantage que lors de la période d’enquête précédente.

Les typhons ont également contribué à la hausse des coûts des matières premières, l’offre s’étant raréfiée. Les prix des intrants ont flambé, enregistrant leur deuxième rythme le plus rapide depuis juillet 2024, tandis que l’inflation des prix à la production a légèrement ralenti, mais est restée soutenue, les entreprises répercutant la hausse des coûts des intrants sur leurs clients.

L’activité d’achat a progressé pour le cinquième mois consécutif en novembre, avec un taux de croissance atteignant son plus haut niveau en quatre mois. Les stocks d’intrants ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, bien que la hausse soit restée modeste, les stocks étant souvent utilisés pour soutenir la production.

L’optimisme pour l’année à venir est resté élevé, soutenu par les prévisions d’amélioration des nouvelles commandes et l’espoir d’une météo plus clémente. Près de la moitié des répondants anticipent une hausse de la production, le moral général atteignant son plus haut niveau en 17 mois.

"La reprise de la croissance observée en octobre s’est largement maintenue en novembre, le secteur manufacturier vietnamien semblant connaître une fin d’année positive", a déclaré Andrew Harker, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

"Malgré un ralentissement de la croissance de la production et des nouvelles commandes, les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire à un rythme plus soutenu afin de faire face à la charge de travail", a-t-il indiqué.

"Cette croissance a été enregistrée malgré les perturbations des chaînes d’approvisionnement et des lignes de production causées par les intempéries de ces dernières semaines. Il existe donc un potentiel de croissance continue dans les mois à venir, les entreprises rattrapant leur retard sur les projets en retard", a-t-il ajouté.

