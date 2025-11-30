Investissements étrangers : un record au Vietnam

Entre janvier et octobre 2025, les investissements directs étrangers réalisés au Vietnam ont établi un record quinquennal de 21,3 milliards de dollars, en hausse de 8,8% en glissement annuel. Cette performance témoigne de la confiance des entreprises dans l’environnement d’affaires du pays.

Selon les données de l’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, les investissements directs étrangers (IDE) réalisés au Vietnam au cours des dix premiers mois de 2025 se sont élevés à 21,3 milliards de dollars, soit une progression de 8,8% sur un an. Ce montant constitue le plus haut niveau d’IDE pour une période de janvier à octobre au cours des cinq dernières années, témoignant de la confiance des entreprises étrangères dans la politique et l’environnement d’investissement du pays.

Au 31 octobre dernier, le total des investissements étrangers enregistrés au Vietnam (nouveaux investissements, ajustements de fonds, apports en capital et achats d’actions) a atteint 31,52 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 15,6% en glissement annuel. L’Agence d’investissement étranger estime que l’attraction des IDE sur ces dix derniers mois a obtenu des résultats positifs, soulignant plusieurs points marquants contribuant activement à la croissance économique du pays. Ces résultats montrent non seulement l’attractivité de l’économie vietnamienne, mais témoignent également des efforts soutenus déployés pour améliorer l’environnement des affaires et de l’investissement.

Au-delà de la quantité, la qualité des flux d’investissement s’est nettement améliorée, avec la présence de grands investisseurs stratégiques et de projets de grande envergure dans les domaines des hautes technologies :

semi-conducteurs, intelligence artificielle (IA) ou encore recherche et développement (R & D). De nombreux projets emblématiques peuvent être cités : les centres de R & D de NVIDIA, Qualcomm, SAP, projets de SYKE (Suède), LEGO (Danemark), ainsi que ceux de plusieurs milliards de dollars de Samsung, LG, Foxconn, Goertek, Luxshare, etc. Ces projets ne se limitent pas à l’apport de capitaux, mais favorisent aussi l’intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales, tout en promouvant l’application de technologies avancées et l’innovation.

Grands investisseurs stratégiques

Grâce à des politiques d’in-citation compétitives et à un environnement d’affaires favorable, le Vietnam s’est imposé comme une destination privilé-giée pour les multinationales. Le dernier rapport de HSBC souligne d’ailleurs que, malgré les tensions commerciales mondiales, les flux d’IDE vers le pays continuent de croître, notamment en provenance de la Chine et des États-Unis.

Pour préserver son attractivité et renforcer sa compétitivité régionale en matière d’IDE, les entrepreneurs étrangers, lors du récent Forum d’affaires du Vietnam (VBF) 2025 à Hanoï, ont appelé à poursuivre la levée des obstacles fiscaux, douaniers, boursiers, ainsi que ceux liés aux infrastructures, à l’énergie et à l’économie verte.

Hong Sun, président d’honneur de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam (KoCham), précise que plusieurs entreprises s’adaptent aux nouvelles politiques au Vietnam dans les domaines des puces semi-conductrices et de l’IA, anticipant que le succès de ces pionniers attirera de nouvelles vagues d’investisseurs.

Wakabayashi Koichi, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie japonaise au Vietnam (JCCI), remarque que les entreprises japonaises réorientent leurs investissements, privilégiant désormais la montée en valeur industrielle, le développement des ressources humaines et des infrastructures plutôt que les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre.

La Chambre de Commerce britan-nique au Vietnam (BritCham) et EuroCham préconisent d’accélérer la réalisation des grands projets de transport (aéroport de Long Thành, réseau autoroutier, modernisation du réseau ferroviaire), d’améliorer la connectivité interprovinciale et transfrontalière, de garantir la durabilité des nouveaux projets et de coopérer avec les pays de l’ASEAN pour l’élaboration de normes d’infrastructure, le partage d’expériences et le renforcement de la connectivité régionale.

Secteurs à forte valeur technologique

Les entreprises étrangères saluent la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, appliqué depuis le 1er juillet dernier, qui simplifie les procédures pour le déploiement des projets d’investissement. De nombreux investisseurs mettent l’accent sur la nécessité pour le Vietnam de poursuivre la réforme institutionnelle et administrative, de développer les ressources humaines qualifiées, de renforcer la gestion environnementale et de stimuler l’attraction d’investissements verts et de haute technologie, entre autres.

Dans un contexte de mondialisation approfondie et de concurrence accrue en matière d’attraction des capitaux, le maintien de la dynamique des flux d’IDE ne dépend plus seulement du volume, mais exige aussi une transformation qualitative. Actuellement, les investisseurs étrangers ne se concentrent plus uniquement sur des facteurs traditionnels comme le loyer du foncier ou la localisation. Leurs recherches sont désormais axées sur des zones industrielles capables d’offrir un écosystème complet et, surtout, respectueux de l’environnement.

Selon le rapport sur les perspectives macroéconomiques 2025 du Comité national de supervision financière, les flux d’IDE vers le Vietnam devraient rester particulièrement dynamiques. Cette tendance sera notamment marquée par les secteurs à forte valeur technologique, tels que les semi-conducteurs, l’IA, la transformation numérique, la logistique et la pharmacie. Les décaissements d’IDE pourraient ainsi dépasser les 30 milliards de dollars en 2025, confirmant l’attractivité du pays.

Le Vietnam figure actuellement parmi les 15 pays en développement attirant le plus d’IDE. L’accord de coopération entre le gouvernement et NVIDIA marque une étape importante, ouvrant la voie pour faire du pays un centre de R & D en IA de premier plan en Asie. La montée des projets technologiques et des centres de R & D stimule fortement la demande en infrastructures industrielles.

Sur la période 2024-2027, environ 15.200 ha de foncier industriel et plus de 6 millions de mètres carrés d’entrepôts seront disponibles. Selon le groupe Savills, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des services immobiliers, les investisseurs privilégient la rapidité de mise en service, la stabilité énergétique et les sources renouvelables, les projets durables certifiés LEED/EDGE, la connectivité logistique, un cadre juridique clair et une main-d’œuvre qualifiée, notamment dans l’électronique et les semi-conducteurs.

La tendance dominante de l’investissement se tourne désormais vers les zones industrielles vertes et intelligentes. VSIP III, situé à Hô Chi Minh-Ville, illustre parfaitement ce modèle par l’intégration de technologies intelligentes pour optimiser la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets et de la sécurité. Ce site a déjà attiré des projets verts majeurs d’entreprises comme Lego, Pandora et Giant, toutes engagées dans l’utilisation d’énergies propres et la recherche de la neutralité carbone.

