La prudence domine en Bourse dans l’attente de signaux en provenance des États-Unis

La première semaine de décembre devrait apporter des données économiques importantes en provenance des États-Unis, avant la réunion de la Réserve fédérale prévue le 11 décembre.

>> Les Bourses asiatiques rebondissent

>> Les marchés mondiaux évoluent dans le vert

>> La Bourse de Paris finit dans le vert, entre Fed et Ukraine

Photo : VNA/CVN

Le marché boursier vietnamien a clôturé la dernière semaine de novembre sur une note positive, malgré une tendance baissière.

L’indice VN-Index du Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) a progressé de plus de 36 points au cours de la semaine, principalement grâce aux valeurs à forte capitalisation du conglomérat Vingroup.

Le trio composé de Vingroup (VIC), Vinpearl (VPL) et Vinhomes (VHM) a contribué à hauteur de près de 40 points à la hausse de l’indice, tandis que la plupart des autres secteurs sont restés stables ou ont légèrement reculé.

VIC a maintenu une forte tendance haussière depuis le 12 novembre, après une longue période de consolidation, s’imposant comme un pilier essentiel du marché. VPL et VHM ont également apporté un soutien substantiel, même si elles n’ont pas été en tête du marché.

Parmi les autres valeurs performantes, on peut citer GELEX Electricity (GEE), Vietjet Aviation (VJC) et Vinamilk (VNM).

La liquidité du marché est restée faible, témoignant de la prudence des investisseurs. Selon la société Vietnam Construction Securities JSC (CSI), la hausse continue des taux d’intérêt a entraîné un volume d’échanges inférieur de 43,9 % à la moyenne des 20 dernières semaines.

Ces deux dernières semaines, les investisseurs particuliers ont poursuivi leurs ventes, cédant près de 2.700 milliards de dôngs (101 millions de dollars), marquant ainsi la deuxième semaine consécutive de fortes pressions à la vente.

Les investisseurs étrangers ont également maintenu leurs ventes nettes, bien qu’à un rythme plus lent, pour un montant d’environ 600 milliards de dôngs.

Face à l’affaiblissement des capitaux des particuliers et des investisseurs étrangers, les institutions locales se sont révélées être des soutiens essentiels, permettant à l’indice VN-Index de se maintenir aux alentours de 1.700 points.

Après la forte volatilité d’octobre, l’indice VN-Index a rebondi en novembre, progressant de 3,13 % pour clôturer à 1.690,99 points. Cependant, la liquidité des échanges a connu une baisse spectaculaire, le volume moyen des transactions au HoSE chutant à seulement 700 millions d’actions par séance, contre plus d’un milliard le mois précédent.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour plus de 8.500 milliards de dôngs d’actions au cours du mois, confirmant une tendance au retrait de capitaux, bien qu’à une échelle moindre.

Selon les analystes de Saigon-Hanoi Securities (SHS), de nombreuses actions ont atteint des niveaux de prix raisonnables après une phase de correction entre septembre et octobre, avec une demande croissante à des prix plus bas et une pression à l’offre en baisse.

Néanmoins, le marché offre peu d’opportunités d’investissement de qualité, ce qui exige des investisseurs une grande prudence avant tout nouvel investissement.

CSI maintient sa recommandation de conserver les actions déjà acquises, conseillant de n’augmenter que modérément les allocations en période de correction.

Les achats massifs devraient être réservés aux périodes d’amélioration nette de la liquidité, et une pondération excessive des actions est à éviter, compte tenu de la prudence persistante des grands investisseurs.

Selon Pinetree Securities, la récente hausse du VN-Index, dans un contexte de sorties de capitaux des particuliers, pourrait représenter une phase de correction technique plutôt qu’un indicateur fort d’un renversement de tendance plus profond.

Les experts estiment que le VN-Index devrait continuer à afficher une divergence sectorielle et se consolider principalement autour de ses niveaux actuels en début de semaine prochaine.

Si certains secteurs, notamment l’immobilier ou le pétrole et le gaz, absorbent efficacement l’offre et connaissent une forte hausse, l’indice pourrait potentiellement dépasser la barre des 1.700 points dans la seconde moitié de la semaine, ouvrant la voie à des sommets antérieurs autour de 1.750 points. À l’inverse, si les flux de capitaux ne s’améliorent pas ou si la pression à la vente s’intensifie, l’indice pourrait reculer pour tester les niveaux de support situés entre 1.640 et 1.650 points avant d’amorcer une nouvelle hausse.

La stratégie actuelle consiste à maintenir une perspective positive, mais sélective. Les investisseurs détenant des actions doivent surveiller les réactions du marché autour du seuil des 1 700 points, les décisions de vente fermes n’étant justifiées qu’en cas de signaux clairs d’affaiblissement des flux de capitaux ou lorsque l’indice approche des niveaux de résistance supérieurs.

La première semaine de décembre sera marquée par la publication d’importantes données économiques américaines, notamment les rapports sur l’emploi et les indices ISM, avant la réunion de la Réserve fédérale le 11 décembre.

L’évolution des taux d’intérêt américains demeure une variable cruciale influençant le sentiment des marchés mondiaux. Les acteurs du marché sont de plus en plus optimistes quant au maintien des taux par la Réserve fédérale, mais des déclarations restrictives inattendues pourraient encore présenter des risques.

VNA/CVN