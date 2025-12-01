Les soldes d’hiver 2025 démarrent en douceur

Vietnam Grand Sale 2025, la plus grande campagne promotionnelle du pays, ont démarré le 1er décembre, visant à stimuler la consommation intérieure, à dynamiser la production et le commerce, à contribuer à la croissance économique du Vietnam, à sensibiliser les consommateurs vietnamiens à la qualité des biens et services du pays grâce à une large couverture médiatique.

Lors de la cérémonie, Trân Huu Linh, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), a souligné que le programme se déroulera du 1er décembre 2025 au 18 janvier 2026 à l'échelle nationale.

Il s'agit non seulement d'un événement commercial annuel, mais aussi d'une solution clé pour le secteur de l'Industrie et du Commerce visant à stimuler la production et les affaires, à accroître la production des entreprises et, simultanément, à permettre aux consommateurs d'accéder à des produits de haute qualité à des prix préférentiels, a-t-il indiqué.

L’un des points forts du programme de cette année est que les entreprises de tous les secteurs économiques peuvent désormais proposer des remises promotionnelles allant jusqu’à 100% sur les biens et services, contre 50% auparavant.

Les entreprises sont tenues de mener leurs activités promotionnelles de manière légale, transparente et honnête, en protégeant les droits des consommateurs et en garantissant la qualité des produits et services conformément à la réglementation en vigueur.

Vietnam Grand Sale 2025 offre aux consommateurs l'opportunité de dénicher des produits de qualité à prix avantageux, mais aussi aux entreprises de promouvoir leurs marques, de dynamiser leurs ventes et de fidéliser leur clientèle.

Ce programme s'inscrit également dans la stratégie de réponse à la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" et contribue à attirer les touristes internationaux grâce à des événements commerciaux associés à des activités culturelles et des festivals.

Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, ce programme vise à tirer profit de la période faste des fêtes de fin d'année, incluant le Nouvel An et le Nouvel An lunaire, pour les consommateurs.

Les promotions approfondies et diversifiées qu'il propose permettront d'écouler les stocks, d'accélérer la rotation des capitaux et d'aider les entreprises à développer leur production. Parallèlement, les consommateurs bénéficieront de produits de qualité à des prix compétitifs, ce qui améliorera leur quotidien et contribuera à leur sécurité sociale.

Le programme mobilisera les supermarchés, les centres commerciaux, les plateformes de commerce électronique et les réseaux de distribution modernes à travers tout le pays. Un large éventail de réductions, de promotions et de cadeaux sera proposé, permettant aux consommateurs d’accéder à des produits de haute qualité à des prix raisonnables.

Grâce à une préparation minutieuse et à la coordination des efforts entre les ministères, les autorités locales et les associations professionnelles, Vietnam Grand Sale 2025 devrait obtenir des résultats impressionnants, en stimulant la croissance des ventes au détail et des recettes des services aux consommateurs en décembre 2025, avec un objectif de croissance annuelle d’environ 12%, fixé par le gouvernement.

VNA/CVN