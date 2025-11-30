Vietnam Airlines et Vietjet mettent à jour leurs A320/A321

Les deux compagnies aériennes vietnamiennes, Vietnam Airlines et Vietjet, ont annoncé avoir mené à terme la mise à jour des logiciels de l'ensemble de leurs flottes d'Airbus A320 et A321, se conformant ainsi à une directive de sécurité urgente émise par le constructeur et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Cette opération technique a été finalisée avant la date limite fixée.

Photo : VNA/CVN

Vietnam Airlines a confirmé avoir achevé la mise à jour logicielle de toute sa flotte d'Airbus A320 et A321 à 6h00 ce 30 novembre, respectant l'exigence d'Airbus et de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) qui expirait à 6h59 le même jour (23h59 UTC le 29 novembre). Dès l'achèvement, les appareils ont pu reprendre leurs opérations normales.

La compagnie nationale a activé immédiatement ses procédures techniques, mobilisant ses trois centres techniques principaux (Nôi Bai - Hanoï., Dà Nang et Tân Son Nhât - Hô Chi Minh-Ville) pour réaliser cette intervention urgente, limitant ainsi au maximum l'impact sur les horaires de vol.

Vietnam Airlines a souligné son engagement absolu envers la sécurité et sa proactivité à respecter les exigences techniques.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Vietjet a indiqué avoir terminé la mise à jour de 69 appareils A320/A321 dès 3h00 ce 30 novembre, soit près de quatre heures avant l'échéance. La compagnie à bas prix a également affirmé donner la priorité à la sécurité des passagers, assurant une exploitation continue et stable de ses vols.

Cette intervention faisait suite à l'émission d'un avis d'urgence (AOT) par Airbus et de la consigne de navigabilité d'urgence (EAD) 2025-0268-E par l'AESA, le 28 novembre 2025 à 23h00 (16h00 UTC). Cette directive exigeait des compagnies aériennes exploitant des A319, A320 et A321 d'effectuer le remplacement d'un équipement ou la mise à jour du logiciel de l'ordinateur de commande ELAC (contrôle de l'altitude et de la direction), avant le premier vol suivant l'heure limite.

Uông Viêt Dung, directeur de la CAAV, avait assuré en fin de journée du 29 novembre que les compagnies aériennes vietnamiennes achèveraient la mise en œuvre de l'EAD avant l'échéance, tout en maintenant les conditions de sécurité aérienne.

Il a qualifié la situation d'"état de force majeure". Il a également salué l'esprit de coordination et de soutien mutuel entre les transporteurs vietnamiens dans cette situation critique. Les perturbations des vols, notamment à l'aéroport international de Nôi Bài, sont restées très limitées, selon les autorités aéroportuaires.

VNA/CVN