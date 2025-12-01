Remise de l'Ordre national de l'or du Laos au secrétaire général Tô Lâm

Dans le cadre de sa visite d'État au Laos, à l'occasion du 50 e anniversaire de la Fête nationale lao et de la réunion de haut niveau entre les deux Partis, le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith a remis, le 1 er décembre, l'Ordre national de l'or du Laos au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm.

>> La visite du SG Tô Lâm au Laos revêt une grande importance pour les relations bilatérales

>> Le chef du PCV loue le caractère, l’intelligence et les réalisations du Laos en 50 ans

>> Le Vietnam félicite le Laos à l'cccasion du 50e anniversaire de sa Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la plus haute distinction du Laos, saluant les contributions majeures de Tô Lâm au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et lao.

La cérémonie s'est déroulée en présence des deux dirigeants, de leurs épouses et des délégations de haut niveau des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a exprimé son honneur et son émotion de recevoir cette distinction honorifique, symbole vivant de la relation exemplaire, durable et profondément fraternelle Vietnam - Laos. Il a rendu hommage au Président Hô Chi Minh, au Président Kaysone Phomvihane et au Président Souphanouvong, fondateurs de cette amitié spéciale.

Il a exprimé sa gratitude envers le Parti, l'État et le peuple lao pour leur soutien constant au Vietnam, aussi bien durant la lutte d'autrefois pour l'indépendance que dans l'œuvre actuelle de construction et de développement du pays.

Soulignant que cette solidarité a conduit les deux nations vers la victoire et la paix, il a affirmé sa volonté - aux côtés des dirigeants vietnamiens et de la partie lao - de continuer à cultiver une relation fidèle et indéfectible, digne des sacrifices des générations précédentes et des aspirations des deux peuples.

VNA/CVN