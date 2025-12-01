Le secteur de l’aviation s’attend à une croissance spectaculaire en 2025

Le secteur de l’aviation vietnamienne poursuit son essor afin de répondre à la demande accrue pour les voyages, témoignant de sa résilience et de sa reprise continue après la pandémie de COVID-19.

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) qui s’attend à une croissance spectaculaire de l’activité aérienne, a annoncé des prévisions mirifiques pour cette année.

Les compagnies aériennes devraient transporter environ 84 millions de passagers et 1,4 million de tonnes de fret, soit une hausse respective de 11% et 18% par rapport à l’année précédente.

Au cours des onze premiers mois de 2025, le secteur a transporté plus de 69 millions de passagers, en hausse de près de 11% sur un an. Les voyageurs internationaux en représentaient 38 millions, en progression de 13%, tandis que le nombre de passagers nationaux a atteint 31 millions, soit une augmentation de 7% sur un an.

Le transport de fret a également enregistré de solides performances, avec plus d’un million de tonnes manutentionnées entre janvier et novembre, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période l’année précédente.

La CAAV attribue la solide reprise du secteur à la hausse de la demande de voyages et au renforcement de la coopération internationale. Elle a activement négocié et signé de nombreux accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’aviation. Pour l’hiver 2025, 71 compagnies aériennes originaires de 30 pays et territoires exploitaient 142 liaisons internationales régulières vers le Vietnam.

La transformation numérique continue de gagner en ampleur avec le déploiement du modèle A-CDM dans les aéroports et l'application de la technologie biométrique VNeID, contribuant à réduire les délais de procédure, à améliorer la capacité opérationnelle et à réduire la charge sur les infrastructures.

Selon la CAAV, ces facteurs ont largement contribué aux bons résultats du marché de l’aviation vietnamien en 2025.

À l’aube de 2026, la CAAV a défini cinq objectifs clés : perfectionner les institutions, maintenir la dynamique de croissance du marché, continuer à soutenir les entreprises du secteur, promouvoir la coopération internationale et promouvoir la transformation numérique et l’application des technologies dans la gestion de l’État.

Elle coordonnera également l’attribution des créneaux horaires aéroportuaires, collaborera avec les autorités de régulation de l’aviation civile étrangères pour ouvrir de nouvelles liaisons internationales et améliorera les études de marché et les prévisions afin d’appuyer l’élaboration des politiques futures.

