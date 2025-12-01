Un programme artistique saluant le 50e anniversaire de la Fête nationale lao et la solidarité Vietnam - Laos

À l'occasion du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos, un grand programme artistique d'amitié Laos - Vietnam s'est déroulé dans la soirée du 30 novembre à Vientiane.

Photo : VNA/CVN

Cette cérémonie solennelle a été honorée par la présence des plus hauts dirigeants lao, dont le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith et le Premier ministre Sonexay Siphandone, ainsi que de l'ambassadeur du Vietnam, Nguyên Minh Tâm et des représentants de la communauté vietnamienne et des habitants à Vientiane.

Dans son discours, la ministre lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Suansavanh Viyaket, a qualifié cet événement d'activité significative pour éduquer la jeunesse aux traditions révolutionnaires et aux succès du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Minutieusement orchestrés par des artistes des deux pays, les numéros artistiques ont rendu un vibrant hommage au président Kaysone Phomvihane tout en célébrant les acquis de 40 années de Dôi Moi (Renouveau) et de 50 années de construction du Laos.

Mêlant harmonieusement folklore et modernité, les performances ont illustré un Laos en pleine intégration tout en préservant son identité. Le spectacle a également exalté la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam - Laos, s'imposant comme un symbole vivant des relations fidèles et exemplaires entre les deux pays.

VNA/CVN