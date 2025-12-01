Le Vietnam réunit toutes les conditions pour sortir du “carton jaune”

L’ensemble de la flotte de pêche vietnamienne est désormais inscrit dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase). Les navires ne répondant pas aux critères de sortie en mer sont strictement contrôlés par les autorités locales, notamment par la police de proximité, et n’obtiennent plus l’autorisation de quitter les ports.

Photo : VNA/CVN

Grâce à l’implication du Parti, du gouvernement, des ministères et des collectivités, le Vietnam affiche une volonté politique forte pour lever le “carton jaune” de la Commission européenne et construire une filière halieutique responsable et durable. Le journaliste de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) s’est entretenu avec Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, afin de faire le point sur les résultats obtenus et la préparation du pays avant la prochaine mission d’inspection de l’UE.

Monsieur le vice-ministre, où en est aujourd’hui la mise en conformité du Vietnam concernant les exigences de lutte contre la pêche INN (IUU) imposées par la Commission européenne ?

Depuis plus de huit ans, le Vietnam est sous le régime du “carton jaune” pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN/IUU). Durant cette période, nous avons mis en œuvre un ensemble complet de mesures. Le cadre juridique a été entièrement restructuré, en particulier avec la Loi sur les pêches de 2017, accompagnée de décrets et circulaires actualisés pour répondre à la réalité du terrain.

Des textes importants du Parti ont été publiés, notamment le document n°81-CV/TW du 20 mars 2020 sur le renforcement de la lutte contre la pêche INN, et la Directive n°32-CT/TW du 10 avril 2024 du Secrétariat, qui insiste sur la gouvernance du secteur halieutique et le développement durable. Le Gouvernement a, pour sa part, adopté la Résolution n°52/NQ-CP (22 avril 2024) pour mettre en œuvre cette directive. À cela s’ajoute la Résolution n°04/2024/NQ-HĐTP (12 juin 2024) du Conseil des juges de la Cour populaire suprême, visant à clarifier l’application du Code pénal concernant les infractions liées à la pêche illégale.

Le Comité national de lutte contre l’IUU, présidé par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, se réunit régulièrement. Le Premier ministre lui-même dirige plusieurs réunions et a affirmé sa détermination à éradiquer la pêche INN. Aujourd’hui, les résultats enregistrés sont significatifs.

Monsieur le vice-ministre, quels sont précisément les résultats obtenus jusqu’ici ?

Concernant la gestion de la flotte, l’intégralité des navires est désormais enregistrée dans VNFishbase, ce qui constitue une avancée majeure. Pour les navires ne remplissant pas les conditions légales, le Premier ministre a ordonné aux provinces, en particulier aux forces policières locales, d’exercer un contrôle strict et d’interdire toute sortie en mer.

Photo : VNA/CVN

Près de 100% des bateaux soumis à l’obligation de disposer d’un dispositif de surveillance (VMS) en sont équipés. Les rares cas non équipés concernent des navires inactifs ou en voie de démantèlement. La surveillance est continue, depuis le départ jusqu’à l’arrivée au port. Avec la transformation numérique, nous connectons désormais VNFishbase aux journaux de bord électroniques, au système de traçabilité électronique (eCDT) et au traitement administratif des infractions. L’ensemble constituera un dispositif intégré, connecté avec VNeID, permettant une gestion complète et fiable.

En matière de traçabilité, le journal de pêche électronique garantit la transparence de toute la chaîne, depuis la capture en mer jusqu’à l’émission des certificats de matières premières (SC) et de certificats d’origine (CC).

Pour les importations, conformément à l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port (PSMA), le Vietnam assume ses responsabilités. Les exportations vers l’UE passent exclusivement par les 51 ports désignés, où sont délivrés les certificats requis.

S’agissant des sanctions administratives, le Vietnam a pratiquement achevé le traitement des navires en infraction avec les règles VMS : il ne reste que 0,33% des cas, actuellement en cours de traitement par les provinces. Cette réduction est l’une des avancées très appréciées par l’UE.

Le ministère apporte en parallèle des explications complémentaires à la Commission européenne concernant la gestion des navires opérant illégalement dans les eaux étrangères et la traçabilité du thon obèse importé.

Photo : VNA/CVN

En résumé, nous avons agi de manière cohérente : directives du Parti et du Gouvernement, cadre juridique renforcé, application rigoureuse, et surtout transformation numérique dans la gestion de la flotte et la traçabilité. Ce sont les instruments essentiels pour bâtir une filière de pêche transparente et durable.

Selon vous, le Vietnam est-il prêt à accueillir la prochaine mission d’inspection de la Commission européenne ?

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a soumis au gouvernement un rapport détaillé ainsi qu’un scénario d’accueil de la délégation européenne. Au regard des progrès réalisés, nous sommes confiants : les changements significatifs dans la gestion du secteur halieutique permettront au Vietnam de sortir du “carton jaune” et de consolider une pêche responsable, intégrée et durable.

Quels messages souhaitez-vous adresser aux pêcheurs et aux provinces côtières ?

Depuis plus de huit ans, tout le système politique est mobilisé pour lever ce “carton jaune”. La Directive n°32-CT/TW souligne que la lutte contre la pêche INN est une mission essentielle, urgente et stratégique pour le développement durable du secteur. Elle engage la responsabilité de tous : organisations du Parti, administrations, dirigeants locaux, mais aussi les pêcheurs eux-mêmes.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secrétaires du Parti et aux présidents des provinces d’agir avec la plus grande fermeté, dans un esprit de lutte totale contre la pêche INN.

Avec cette volonté politique et l’engagement de tous, je suis convaincu que le Vietnam lèvera le “carton jaune” et poursuivra la construction d’une filière halieutique responsable, transparente et durable.

Bich Hông-Thao Nguyên/CVN