Le Vietnam félicite le Laos à l'cccasion du 50e anniversaire de sa Fête nationale

Un message de félicitations a été envoyé au Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), au président de la RDPL, à l’Assemblée nationale, au gouvernement lao et au Comité central du Front lao pour l’édification nationale.

À l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale de la République démocratique populaire lao (2 décembre 1975 - 2 décembre 2025), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le président de la République socialiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont conjointement adressé, le 1er décembre 2025, un message de félicitations au Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), au président de la RDPL, à l’Assemblée nationale, au gouvernement lao et au Comité central du Front lao pour l’édification nationale.

Photo : VNA/CVN

Le message souligne : "Au cours des cinquante dernières années, sous la direction clairvoyante du Parti révolutionnaire populaire lao, le peuple lao a surmonté de nombreux défis, persévéré dans la construction et la défense de la patrie, et obtenu des réalisations historiques d’ampleur dans tous les domaines. L’économie et la société se développent de façon stable, le niveau de vie de la population s’améliore constamment, la sécurité et l’ordre public sont préservés, et la position ainsi que le prestige du Laos sur la scène internationale progressent sans cesse".

Le message rappelle que le XIe Congrès du PPRL a défini les orientations et les objectifs de développement pour la nouvelle période, visant à faire sortir le Laos du statut de pays moins avancé d’ici 2026. Il exprime la conviction que, sous la direction du Parti, le XIIe Congrès national du PPRL, prévu début 2026, sera couronné de succès et que le Laos parviendra à bâtir un pays pacifique, indépendant, démocratique, uni et prospère, conformément à l’orientation socialiste.

Le texte met également en avant que les réalisations du Laos renforcent la "grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale" entre le Vietnam et le Laos, relation précieuse héritée des Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong. Le Vietnam affirme qu’il continuera de soutenir pleinement le processus de renouveau du Laos et qu’il considère les relations vietnamo-laotiennes comme une priorité absolue de sa politique étrangère.

Le message se conclut en adressant des vœux de santé et de succès aux dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et du Front lao pour l’édification nationale, ainsi qu’en souhaitant la prospérité éternelle des relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le même jour, le secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères vietnamien, Lê Hoài Trung, a adressé son message de félicitations au ministre des Affaires étrangères lao, Thongsavanh Phomvihane, et au chef du Département des affaires extérieures du PPRL, Bounleua Phandanouvong.

VNA/CVN