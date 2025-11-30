Exposition internationale Vietbuild Home 2025 à Hô Chi Minh-Ville

L’exposition internationale Vietbuild Home 2025 a lieu du 29 novembre au 3 décembre 2025 au Centre d’expositions et de conférences internationales Sky expo Vietnam, au cœur du Parc des logiciels Quang Trung (quartier de Trung My Tây, Hô Chi Minh-Ville).

>> Des milliers de produits verts et des nouvelles technologies présentés à l'exposition Vietbuild Hô Chi Minh-Ville 2025

>> Vietbuild Hô Chi Minh-Ville : le rendez-vous des technologies avancées

Organisé sous la direction et le parrainage du ministère de la Construction et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l’événement met à l’honneur les thèmes : Décoration intérieure et extérieure - Équipements et machines - Cadeaux & articles ménagers.

Cette édition célèbre le 67e anniversaire de la Journée traditionnelle du secteur de la construction du Vietnam (1958-2025). Elle accompagne également la transition vers l’année 2026, créant de riches opportunités de rencontres entre l’offre et la demande, ainsi qu’un contexte favorable au shopping et à la décoration des habitations à l’approche des fêtes de fin d’année.

D’envergure remarquable, l’événement rassemble les principaux acteurs des secteurs de la décoration intérieure et extérieure, des équipements et machines, ainsi que des cadeaux et articles ménagers. Il propose un ensemble varié d’activités: programmes de promotion commerciale, forums d’entreprises, présentations de nouveaux produits et innovations destinées aux professionnels de la construction et de la décoration. L’exposition répond aux attentes des entreprises, partenaires, visiteurs spécialisés et du grand public, offrant un lieu privilégié pour découvrir des solutions modernes et embellir son intérieur avant la nouvelle année 2026.

Vietbuild Home 2025 met en avant une vaste palette de produits, enrichie de nombreux programmes pratiques conçus pour soutenir les entreprises dans leur intégration et leur développement économique international.

L’exposition permet également de répondre à une demande croissante d’achats et de décoration domestique en fin d’année. Organisée de manière régulière, l’exposition internationale continue d’accompagner les entreprises dans un contexte en constante évolution, tout en favorisant la promotion commerciale, le transfert de technologies et la diversification des offres.

Devenue au fil du temps une marque de référence, Vietbuild Home 2025 constitue un espace incontournable, à la fois concret et efficace, offrant des résultats tangibles en matière de promotion commerciale, de coopération et d’investissement dans le secteur de la construction. Elle reflète la vitalité du tissu entrepreneurial ainsi que l’esprit d’innovation et de créativité qui anime l’industrie de la construction. Dans le contexte économique actuel, grâce aux orientations et à la gestion macroéconomique opportune du gouvernement, la confiance des investisseurs nationaux et étrangers s’en trouve renforcée.

Texte et photo : Minh Thu/CVN