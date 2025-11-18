Vietnam - Japon : renforcer la coopération pour une transition énergétique propre

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Japon au Vietnam ont organisé, le 17 novembre à Hanoï, la 4 e réunion de haut niveau de l'Initiative AZEC (Asian Zero Emission Community - Communauté asiatique zéro émission) et la 2 e réunion de haut niveau de la Plateforme d'accélération des projets (PAP).

Les deux réunions ont été coprésidées par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, et l'ambassadeur japonais Ito Naoki, en présence de représentants ministériels, d'instituts de recherche et d'entreprises des deux pays.

Ces réunions visent à accélérer la transition énergétique vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans ce cadre, un Groupe de travail AZEC/GX a été mis en place pour renforcer la coopération dans le développement de l'investissement et des ressources humaines, tandis que la PAP permet de faire avancer rapidement les projets sélectionnés, y compris les projets pilotes retenus en mars 2025.

Lors de l'événement, deux points principaux ont été abordés : Une analyse sur le marché de l'électricité au Vietnam, réalisée par l'Institut japonais d'économie de l'énergie du Japon et l'échange d'un mémorandum d'accord entre la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), concernant la coopération pour soutenir la transition énergétique vietnamienne, dans le cadre des 15 projets pilotes précédemment identifiés.

Le vice-ministre vietnamien Nguyên Hoàng Long a souligné l'importance de l'AZEC, une initiative qui contribue à clarifier les besoins et les propositions des entreprises. Suite aux échanges, le ministère de l'Industrie et du Commerce a étudié de nombreux nouveaux mécanismes, tels que le mécanisme d'accord d'achat direct d'électricité (DPPA), la centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) et l'énergie solaire photovoltaïque en toiture, conformément à la résolution 70-NQ/TW consacrée à la garantie de la sécurité énergétique nationale d'ici 2030. La loi révisée sur l'électricité devrait être adoptée prochainement par l'Assemblée nationale.

Pour sa part, l'ambassadeur japonais Ito Naoki a souligné l'importance du dialogue bilatéral pour l'élaboration des politiques du Vietnam. Le défi consiste à élargir l'espace de dialogue, à mobiliser la participation de toutes les parties prenantes afin de mener des discussions approfondies et proposer des solutions concrètes pour améliorer l'environnement de l'investissement, a-t-il dit.

À cette occasion, une représentant de l'Institut d'économie de l'énergie du Japon (IEEJ)a présenté une intervention intitulée : "Mécanismes d'investissement pour le développement du secteur électrique dans un contexte de demande croissante et d'intégration à grande échelle des énergies renouvelables". Il a souligné que le Vietnam doit investir dans la production d'électricité à grande échelle afin de répondre à la demande énergétique croissante. De plus, la mise en service stable des centrales électriques au gaz est essentielle pour répondre à la demande électrique croissante.

