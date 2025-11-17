Construire une "marque nationale" pour le café Robusta vietnamien

Le 15 novembre, dans la province de Dak Lak, l'Association du café et du cacao du Vietnam (VICOFA), en collaboration avec la Specialty Coffee Association (SCA) et le Partenariat Transpacifique (TPP), a tenu un séminaire consacré à la promotion de la marque Robusta vietnamienne et aux perspectives de développement du segment du café de spécialité.

Photo : VNA/CVN

Au cours des échanges, les intervenants ont analysé les forces compétitives du Robusta vietnamien et proposé des axes stratégiques pour renforcer sa visibilité et sa valeur sur les marchés internationaux.

Selon Thai Nhu Hiêp, vice-président de la VICOFA, le Vietnam est aujourd'hui le premier producteur et exportateur mondial de Robusta, avec plus de 1,8 million de tonnes par an. Malgré cette position, le pays ne dispose toujours pas d'une "marque nationale" officielle, ni d'une stratégie de communication unifiée permettant de valoriser pleinement ce produit.

La VICOFA a ainsi proposé que la SCA et le TPP accompagnent le Vietnam dans l'élaboration de normes pour le Robusta commercial, la délivrance de certifications internationales et la mise en place d'une stratégie nationale de promotion incluant positionnement, identité visuelle et récit d'origine. L'association a également suggéré la création d'un pavillon thématique "Vietnamese Robusta" au SCA Expo, l'un des salons professionnels les plus importants en Amérique du Nord.

Pour faire du Robusta vietnamien un véritable café de spécialité reconnu mondialement, la VICOFA souhaite collaborer avec la SCA pour élaborer des normes nationales de Robusta de spécialité simples, adaptées aux conditions locales mais reconnues à l'international ; rédiger un "Manuel de la chaîne de valeur du Robusta vietnamien" ; et élaborer un cadre de normes pour les centres de formation et les experts, couvrant les infrastructures, les procédures d'étalonnage, la déontologie professionnelle et les certifications de compétences.

La VICOFA préconise également la mise en place de programmes de formation d'experts dans les hauts plateaux du Centre, la création d'un corps d'experts vietnamiens et internationaux et une présence renforcée du "Vietnamese Fine Robusta" sur toutes les plateformes de la SCA, notamment lors du SCA Expo - World of Coffee.

Pour Yannis Apostolopoulos, directeur général de la SCA, le Robusta de spécialité du Vietnam doit être mieux connu des experts internationaux afin de s'imposer à l'échelle mondiale.

Nguyên Thiên Van, vice-président du Comité populaire de Dak Lak, a affirmé que sa province s'engage à accompagner les parties concernées dans le développement de la chaîne de valeur, du cultivar à la transformation, en passant par la torréfaction et la préparation.

VNA/CVN