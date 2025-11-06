Promouvoir la coopération internationale dans la transition énergétique durable

Dans le contexte mondial marqué par les efforts accrus de lutte contre le changement climatique, le Vietnam réaffirme son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et considère la transition énergétique durable comme une priorité nationale.

Photo : VNA/CVN

Le colloque international sur la transition énergétique du Vietnam, organisé le 5 novembre à Hô Chi Minh-Ville par le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, le Département de l’électricité et des énergies renouvelables relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Association de l’énergie urbaine d’Asie-Pacifique (APUEA), a rassemblé de nombreux experts autour des questions d’efficacité énergétique et de mécanismes de marché de l’électricité.

Selon Nguyen Thi Phuong Yen, directrice adjointe du Centre d’information sur l’énergie et le développement du marché de l’électricité, les mécanismes tels que la vente directe d’électricité (DPPA) et le marché de gros concurrentiel (VWEM) jouent un rôle essentiel dans la promotion des investissements privés, le renforcement de la transparence du marché et la réalisation de l’objectif de zéro émission nette. Elle a souligné que, pour concrétiser un développement énergétique durable, il est indispensable d’associer politiques publiques pertinentes, engagement des entreprises et compréhension des consommateurs d’électricité.

Nguyên Thi Phuong Yên a également insisté sur la nécessité de partager les expériences internationales en matière de politiques et de mécanismes du secteur électrique, ainsi que de diversifier les modèles financiers afin d’améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie. Une participation active des autorités, experts, investisseurs et utilisateurs finaux permettra d’assurer une transition énergétique juste, cohérente et durable.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cependant, le pays demeure encore l’un des plus grands émetteurs de carbone en Asie du Sud-Est et reste fortement dépendant du charbon. Malgré ces défis, les experts estiment que le Vietnam possède un potentiel exceptionnel en matière d’énergies renouvelables, estimé à plus de quinze fois la capacité installée actuelle.

La Résolution n°70-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 20 août 2025, fixe comme tâche prioritaire la garantie de la sécurité énergétique nationale d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, tout en considérant l’énergie comme un pilier du développement économique, social et de la défense nationale. Parallèlement, la Résolution n°328/NQ-CP du gouvernement, datée du 13 octobre 2025, définit des solutions pour développer un marché de l’énergie concurrentiel et transparent, diversifier les sources d’approvisionnement et promouvoir l’utilisation économe et efficace de l’énergie, en vue d’une économie verte, à faibles émissions et neutre en carbone à l’horizon du milieu du siècle.

La Stratégie nationale de développement énergétique prévoit que la part des énergies renouvelables atteindra 20 % du bouquet énergétique en 2030 et 70% en 2045. Avec des politiques adéquates, des technologies adaptées et des partenariats solides, le Vietnam dispose de tous les atouts pour devenir un acteur majeur de la croissance durable dans la région.

Selon Peter Lundberg, directeur exécutif de l’APUEA, les secteurs industriel, immobilier et des systèmes de refroidissement du Vietnam recèlent un potentiel d’efficacité énergétique considérable encore inexploité. Pour lui, atteindre la neutralité carbone ne pourra se faire qu’à travers une coopération intersectorielle et transfrontalière afin de mutualiser les ressources, les technologies et les savoir-faire.

Les experts ont également souligné que la réforme du marché de l’électricité vers une concurrence ouverte et transparente constitue une base essentielle permettant aux producteurs d’énergie renouvelable de vendre directement leur électricité aux clients, réduisant ainsi la dépendance au modèle monopolistique traditionnel.

Du point de vue des entreprises, Jeremy Colson, directeur commercial en efficacité énergétique de la société GreenYellow Vietnam, a indiqué que le financement reste l’un des plus grands obstacles à la mise en œuvre de projets d’économie d’énergie. Le modèle ESCO (entreprise de services énergétiques) apparaît comme une solution efficace permettant aux entreprises d’investir, d’exploiter efficacement leurs équipements et de récupérer le capital investi grâce aux économies d’énergie réalisées.

De son côté, Huynh Phuoc Cuong, directeur général adjoint de GREE Vietnam, a affirmé que l’amélioration de l’efficacité énergétique ne permet pas seulement de réduire les coûts d’exploitation, mais contribue également à diminuer l’empreinte carbone et à renforcer la compétitivité internationale des entreprises, rapprochant ainsi le pays de son objectif Net Zéro.

Enfin, plusieurs spécialistes ont mis en avant l’importance d’évaluer avec précision la consommation énergétique des entreprises, une étape clé pour identifier les pertes et mettre en œuvre des solutions adaptées. Les programmes d’audit énergétique rapide (Quick Energy Audit) sont ainsi considérés comme une méthode peu coûteuse mais hautement efficace pour améliorer les performances énergétiques et promouvoir une transition juste, durable et efficiente au Vietnam.

VNA/CVN