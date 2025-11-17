Hô Chi Minh-Ville

Plus de 90 délégations internationales attendues au Forum économique d'automne

Quelque 91 délégations internationales, avec environ 400 invités étrangers, se sont inscrites pour participer au Forum économique d'automne ( Autumn Economic Forum ) 2025, prévu du 25 au 27 novembre et placé sous le thème "Transition verte à l’ère numérique".

Photo : TN/CVN

L'information a été communiquée lors de la conférence de presse tenue le 14 novembre par Lê Truong Duy, directeur du Centre pour la 4e révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR).

Selon Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d'organisation, ce forum annuel depuis 2018 constitue une plate-forme majeure permettant à la ville d'affirmer sa nouvelle orientation de développement.

Il a souligné que la compétition mondiale ne repose plus sur les ressources naturelles ou le coût du travail, mais sur l'écosystème technologique, la capacité d'innovation et le niveau de durabilité conforme aux standards internationaux. La puissance d'une économie se mesure désormais à la vitesse de création et de transformation des connaissances en valeurs technologiques.

Hô Chi Minh-Ville, dans son rôle de méga-cite nationale, doit non seulement suivre les tendances globales mais aussi établir de nouveaux standards de développement pour le Vietnam, bases sur l’économie de la connaissance, la science-technologie de pointe et les objectifs Net Zero.

Photos : CTV/CVN

L'édition 2025 accueillera notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh, son adjoint Bùi Thanh Son, ainsi que de nombreux dirigeants d'institutions financières, d'organisations internationales, de centres d'innovation et de multinationales.

Stephan Mergenthaler, directeur exécutif du Forum économique mondial (World Economic Forum - WEF), participera également aux principaux événements.

En particulier, le programme CEO 500 - Tea Connect constituera un espace d'échanges stratégique entre le gouvernement, la ville et plus de 500 dirigeants d'entreprise autour de la coopération public-privé, de l'investissement vert et de la gouvernance urbaine moderne.

