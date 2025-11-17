Modernisation du port de pêche de Tho Quang : une avancée majeure dans la lutte contre la pêche INN

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coopération avec la ville de Dà Nang, a mis en service la phase 2 du projet d’extension du port de pêche de Tho Quang, une étape clé pour renforcer les capacités de gestion et de surveillance halieutiques du plus grand port du Centre.

Le projet de modernisation et d'extension du port de pêche de Tho Quang (phase 2) est un projet national d'envergure dans le secteur de la pêche, financé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement pour un coût total de 250 milliards de dôngs. Ce projet comprend plusieurs éléments importants, notamment : la modernisation des quais n°1 et n°3 reliés au quai n°2 ; la rénovation de la zone de commercialisation des produits de la mer ; la construction d'une station d'épuration des eaux usées d'une capacité de 300 m³/jour et 24 h/24 ; ainsi que la réalisation d'infrastructures connexes telles que des digues, des routes internes, des clôtures et des entrées.

Une fois achevé, le port de pêche de Tho Quang répondra aux normes d'un port de pêche de type I et offrira un abri sûr en cas de tempête aux pêcheurs de la région centrale. Dans le même temps, le projet constitue également un maillon important de la chaîne d'infrastructures au service de la traçabilité des produits aquatiques, contribuant à la mise en œuvre effective des solutions de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) que le Vietnam s'efforce de déployer pour supprimer le "carton jaune" de la Commission européenne (CE).

Lors de la cérémonie, Trân Nam Hung, vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, a souligné que la mise en service du projet revêtait non seulement une valeur économique, mais aussi une profonde signification sociale et humanitaire. Le projet de la phase 2 du port de pêche de Tho Quang contribue à la modernisation des infrastructures de pêche, à la sécurité des abris en cas de tempête, au développement d'une filière durable de produits de la mer et à la confirmation du rôle de Dà Nang en tant que principal centre de services logistiques pour la pêche dans les Hauts plateaux du Centre.

Le vice-président du Comité populaire de la ville a également affirmé que le gouvernement de Dà Nang s'engageait à enjoindre les unités de gestion et d'exploitation à utiliser efficacement le projet, conformément aux objectifs d'investissement, et à assurer son entretien et sa réparation réguliers afin de maximiser la fonction du port de pêche au service des pêcheurs, de développer l'économie maritime, de protéger l'environnement et la souveraineté sacrée de la mer et des îles de la Patrie.

Le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déclaré que le secteur de la pêche joue un rôle important, contribuant à la fois à la croissance économique, à la sécurité et à la défense nationale des mers et des îles. Conformément au plan approuvé par le Premier ministre, le port de pêche de Tho Quang est un port dynamique appartenant au grand centre de pêche de Dà Nang, jouant un rôle particulièrement important non seulement pour la région Centre, mais aussi pour l'ensemble du pays.

L'achèvement de la modernisation du port de pêche de Tho Quang revêt une importance pratique dans le contexte de la mise en œuvre résolue par le Vietnam de solutions pour lutter contre la pêche INN. Le système de gestion et de surveillance des navires de pêche, de traçabilité des produits aquatiques et de contrôle des opérations de chargement et de déchargement au port constituera un maillon essentiel de la chaîne de lutte contre la pêche INN, contribuant à améliorer la transparence, à répondre aux recommandations de la CE, à progresser vers la levée de l'avertissement ("carton jaune") et à affirmer le prestige et la position de la pêche vietnamienne sur le marché international.

Le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a affirmé qu'ils continueraient à collaborer étroitement avec les localités côtières pour investir dans la mise en place d'un système d'infrastructures de pêche synchronisé, comprenant des ports de pêche, des abris anti-tempête, des services logistiques de pêche, des systèmes de traitement environnemental et un système de surveillance de la pêche INN, contribuant ainsi à la construction d'une économie maritime verte, moderne et responsable, conformément aux orientations du Parti et de l'État.

Texte et photos : Nhật Anh - Câm Sa/CVN