IDE et M&A : Le Vietnam attire capitaux et stratégies

Dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes économiques et politiques, le Vietnam se distingue comme une destination attractive pour les investisseurs étrangers.

Photo : VNA/CVN

Selon les données du Bureau des investissements étrangers du ministère des Finances, au cours des dix premiers mois de 2025, le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 31,52 milliards de dollars, soit une hausse de 15,6% par rapport à la même période de l’année précédente.

Bien que les nouveaux capitaux enregistrés aient diminué, les investissements par apports en capital et acquisitions de parts ont fortement progressé, atteignant 5,34 milliards de dollars, en hausse de 45,1%, reflétant l’intérêt croissant des investisseurs internationaux pour les acquisitions ou les joint-ventures au Vietnam.

Hô Chi Minh-Ville : un moteur pour les IDE et les fusions-acquisitions

Hô Chi Minh-Ville continue de jouer un rôle central dans l’attraction des IDE. Sur les dix premiers mois de 2025, la ville a attiré près de 7,3 milliards de dollars d’IDE, soit une hausse de 28,67% par rapport à la même période en 2024. Parmi ce montant, 3,33 milliards de dollars proviennent d’activités de fusions-acquisitions (M&A), d’apports en capital et d’achats de parts. Ces chiffres témoignent de l’importance croissante des transactions M&A, qui dynamisent le marché des capitaux et renforcent la qualité des IDE au Vietnam.

Les experts soulignent que cette croissance est indissociable des réformes administratives et de l’amélioration de l’environnement des affaires.

Selon le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, la ville a supprimé 435 procédures administratives et simplifié 441 autres procédures liées à la production et aux affaires. Les démarches d’investissement sont désormais effectuées via un guichet unique, permettant aux investisseurs de soumettre leurs dossiers soit au Service des finances, soit à l’Administration des zones industrielles et des zones franches.

Le délai de traitement des dossiers de souscription de capital ou d’acquisition de parts a été réduit de 15 à 7 jours, celui pour les modifications de certificats d’investissement de 10 à 5 jours, et celui pour la délivrance ou le renouvellement des certificats de 3 à 1 jour ouvrable. Grâce à ces réformes, Hô Chi Minh-Ville est devenue un environnement favorable aux transactions M&A rapides et transparentes.

Un marché des fusions-acquisitions dynamique et diversifié

Le marché vietnamien des M&A en 2025 est marqué par des transactions importantes, notamment dans l’énergie et l’industrie. En octobre 2025, 52 transactions M&A ont été finalisées, pour une valeur totale estimée à 720,4 millions de dollars. Parmi les opérations notables : OCI Holdings (République de Corée) a acquis 65% de la société Elite Solar Power Wafer, productrice de wafers pour panneaux solaires. Levanta Holding Pte. Ltd. (Singapour) a acheté 80% de HBRE Gia Lai Wind Power JSC. Sumitomo (Japon) a finalisé l’acquisition de 49% de MEE JSC auprès de GreenSpark Group.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, des fonds internationaux tels que Ares Asia Private Equity et EMIA ont investi respectivement dans MEDLATEC et MyStorage, montrant que les investisseurs internationaux se tournent vers des secteurs à forte valeur ajoutée comme la santé, la logistique, les énergies renouvelables et la technologie.

Selon Grant Thornton Vietnam, les investisseurs venant du Japon, de la Corée et d’Europe dominent le marché des acquisitions et joint-ventures, reflétant un focus sur la qualité des IDE plutôt que sur la quantité de projets.

Opportunités et défis pour le futur

La dynamique des M&A s’explique non seulement par la croissance des IDE, mais également par l’amélioration du cadre juridique et administratif. Selon Nguyên Van Dinh, vice-président de l’Association immobilière du Vietnam (VNREA), la mise en vigueur des lois sur l’investissement, les affaires et l’immobilier facilite les transactions M&A, avec des procédures plus rapides et transparentes. Ainsi, le marché M&A dans le secteur immobilier devrait rester dynamique et diversifié entre 2025 et 2026.

Outre l’immobilier, les secteurs consommation, santé, production, technologies de l’information et technologies de pointe attirent également de nombreux investisseurs stratégiques. Pour Nguyên Công Ai, vice-directeur général de KPMG Vietnam, ces secteurs conservent un fort potentiel, séduisant particulièrement les investisseurs FDI avec des projets à haute valeur ajoutée.

Cependant, des défis subsistent. L’infrastructure énergétique, la qualité de la main-d’œuvre et la capacité à répondre aux exigences des industries technologiques de pointe sont des points critiques. Selon Ko Tae Yeon, président de l’Association des entreprises coréennes au Vietnam (Kocham), les entreprises rencontrent des difficultés à recruter à la fois des travailleurs qualifiés et non qualifiés, ce qui affecte la productivité et constitue un frein à l’expansion. Il souligne également que certaines modifications dans la Loi sur les hautes technologies pourraient influencer les incitations déjà accordées aux investisseurs FDI, impactant leur motivation à investir.

La croissance soutenue des IDE et la vitalité du marché des M&A confirment le rôle stratégique du Vietnam comme destination d’investissement clé en Asie du Sud-Est. Ce succès repose sur un cadre juridique transparent, des réformes administratives efficaces et des politiques attractives. Pour maintenir cette dynamique, le Vietnam devra renforcer la formation professionnelle, améliorer les infrastructures et garantir la stabilité juridique, offrant aux investisseurs FDI et M&A les conditions optimales pour exploiter pleinement le potentiel du marché.

Avec une stratégie cohérente, le Vietnam ne se contente pas d’attirer les capitaux étrangers, mais favorise également la modernisation, la transformation numérique et le développement durable de son économie, ouvrant une nouvelle phase prometteuse pour le marché des fusions-acquisitions et des investissements étrangers directs dans les années à venir.

VNA/CVN