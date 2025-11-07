Énergie verte et villes propres : le Vietnam accélère sa transition

L’énergie verte est la clé pour réduire les émissions, garantir la sécurité énergétique et accélérer une transition énergétique durable au Vietnam, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Lê Công Thành, lors du forum "Énergie verte - Ville propre" organisé le 7 novembre à Hanoï.

>> Économie circulaire : un pas vers l’économie verte

>> Hô Chi Minh-Ville : le réseau du transport public "vert" s’envole

>> Hô Chi Minh-Ville : Ouverture de la Semaine de l’énergie du Vietnam 2025

Photo : Bich Hông/VNA/CVN

Il a souligné que, face aux défis mondiaux liés au changement climatique, à la pollution et à la dégradation des ressources, la transition vers une énergie propre constitue aujourd’hui une tendance inévitable.

Dans les grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong et Dà Nang, la maîtrise des émissions issues du trafic, le développement d’infrastructures d’énergies propres et la mise en œuvre de normes environnementales dans l’aménagement urbain sont des piliers incontournables pour atteindre l’objectif de "ville propre".

Trân Hoài Trang, directeur adjoint de l'Autorité de l'électricité du ministère de l'Industrie et du Commerce, a précisé que la transition énergétique est une nécessité mondiale.

Selon lui, le Plan national de développement de l'électricité VIII vise une transition énergétique juste et un développement ambitieux des énergies renouvelables, portant leur part à 28-36% d'ici 2030 et à 74-75% d'ici 2050. Les émissions du secteur de l'énergie devraient se maintenir entre 197 et 199 millions de tonnes d'ici 2030 avant de diminuer à environ 27 millions de tonnes d'ici 2050, avec un plafond de 170 millions de tonnes si les engagements du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) sont intégralement respectés.

Le plan prévoit également la construction d’un réseau électrique intelligent capable d’intégrer efficacement les sources renouvelables, ainsi que le développement accéléré de l’éolien, du solaire, de la biomasse, de l’hydrogène et de l’ammoniac vert. La production et la consommation d’électricité sur site, notamment grâce au solaire photovoltaïque en toiture, seront également encouragées.

Nguyên Hung Dung, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne du pétrole, a estimé que les pôles mondiaux d’innovation, de finance et de commerce nécessitent des écosystèmes énergétiques intelligents et bas carbone. Plusieurs économies avancées suivent déjà cette trajectoire grâce au GNL, au GNC, au GPL, à l’hydrogène vert et à la mobilité à faibles émissions.

Il a présenté cinq axes pour le développement à grande échelle des carburants propres et des nouvelles énergies : la mise en place d'écosystèmes de transition autour du GNL et du GNC, soutenus par une tarification flexible, des allègements fiscaux et des investissements dans les infrastructures ; le financement de la recherche sur l'hydrogène vert, les biocarburants, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) et le raffinage vert ; la création de chaînes d'approvisionnement et de réseaux de distribution grâce à des partenariats public-privé et des transferts de technologies internationaux.

Il a également plaidé pour des campagnes de sensibilisation du public sur les avantages de l'énergie propre et l'allocation locale de terrains afin d'intégrer les énergies renouvelables dans le développement urbain intelligent.

Les délégués ont insisté sur la nécessité d'une approche intégrée, axée sur plusieurs leviers d'action : poursuivre les réformes et renforcer les plafonds d'émissions; inciter fortement à l'adoption des énergies propres et accroître les investissements privés dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables; renforcer la coordination entre les acteurs du secteur afin de créer des liens solides entre les décideurs politiques, les entreprises et le grand public.

L'objectif final est d'intensifier les efforts de sensibilisation pour mobiliser l'ensemble de la société en faveur d'un avenir sobre en carbone.

VNA/CVN