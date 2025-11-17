L’IA, moteur de la révolution des semi-conducteurs au Vietnam

D’un rôle auparavant principalement centré sur l’assemblage et le test, le pays dispose désormais d’une opportunité d’intégration plus profonde dans la chaîne de valeur mondiale, alors que l’IA stimule la demande de puces de nouvelle génération et transforme la conception, la production et l’exploitation des usines intelligentes.

L’IA constitue aujourd’hui le moteur permettant au Vietnam de passer du modèle de sous-traitance à la création de valeur. Dans le secteur des semi-conducteurs, elle redéfinit l’ensemble du cycle de production : automatisation des lignes d’emballage et de test, optimisation de la conception des puces via la simulation et l’apprentissage automatique, et réduction des défauts grâce aux données en temps réel.

Pour concrétiser ses objectifs, dont une économie numérique représentant 20% du PIB en 2025 et 30% en 2030, le gouvernement a adopté des politiques clés : Résolution 57-NQ/TW, Loi sur la science, la technologie et l’innovation, Loi sur l’industrie numérique et Stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs jusqu’en 2030. Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Hoàng Phuong, ce secteur stratégique renforce la compétitivité nationale.

À ce jour, plus de 170 projets d’investissement direct étranger (IDE), totalisant 11,6 milliards de dollars, sont opérationnels au Vietnam, principalement dans la conception de puces et le packaging-test, avec des acteurs majeurs tels qu’Intel, Amkor, Hana Micron ou Coherent.

Le pays développe parallèlement des centres de conception, des laboratoires partagés et des infrastructures énergétiques, logistiques et de données. Cependant, la demande annuelle de 10 000 ingénieurs dépasse largement l’offre actuelle, qui ne couvre pas 20% des besoins. Les profils combinant IA, microélectronique, contrôle et analyse de données restent particulièrement rares.

Selon Hô Duc Thang, directeur de l’Institut national des technologies numériques et de la transformation numérique (ministère des Sciences et des Technologies), le ministère prépare la Loi sur l’IA ainsi qu’un Centre national de cloud et de big data. Le Centre national d’innovation (NIC) fait de l’IA et des semi-conducteurs deux piliers stratégiques.

Parallèlement, Viettel construit sa première usine de puces, développant des lignes pour la 5G, l’IoT et la cybersécurité, contribuant à l’objectif d’atteindre 100 entreprises de conception et 15.000 ingénieurs d’ici 2030.

