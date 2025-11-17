Sensibiliser les pêcheurs à la lutte contre la pêche INN à Hung Yên

Le 15 novembre, dans la commune de Dông Thai Ninh, province de Hung Yên (Nord), l'Escadron 11 du Commandement de la I re Région des garde-côtes du Vietnam, en collaboration avec la Commission provincial de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses, a organisé le programme "Les garde-côtes vietnamiens accompagnent les pêcheurs".

Photo : VNA/CVN

Près de 200 pêcheurs et familles bénéficiaires de politiques sociales y ont participé. L'Escadron 11 a également offert 30 cadeaux à des invalides de guerre, soldats malades et familles en difficulté de la commune de Dông Thai Ninh.

Les garde-côtes de l'Escadron 11 ont distribué des brochures juridiques et drapeaux nationaux, et ont présenté les réglementations contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (IUU), ainsi que des informations sur la loi de prévention des drogues.

Ces dernières années, l'Escadron 11 a mené diverses actions de soutien, dont le programme "Les garde-côtes vietnamiens accompagnent les pêcheurs", contribuant à renforcer la cohésion armée-population et la défense maritime.

Dans le contexte où le Vietnam s'efforce de lever le "carton jaune" de la Commission européenne, la sensibilisation aux règles INN reste essentielle. Notamment, le Premier ministre a lancé, le 17 octobre 2025, un mois d'action intensif contre la pêche INN, affirmant qu'il s'agit d'une mission urgente pour un secteur halieutique durable.

La communication vise à aider les pêcheurs à comprendre leurs obligations et à adopter des pratiques conformes, préservant ainsi les ressources marines et la réputation du secteur.

VNA/CVN