Réunion du Comité mixte Vietnam - Allemagne sur la coopération économique

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, et le secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie, Stefan Rouenhoff, ont coprésidé, le 17 novembre à Hanoï, la 3ᵉ réunion du Comité mixte Vietnam - Allemagne sur la coopération économique et commerciale.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont réaffirmé que la coopération énergétique constitue un pilier important. Elles ont salué l’établissement du Partenariat énergétique Vietnam - Allemagne, considéré comme un cadre global pour promouvoir la transition énergétique, la réduction des émissions vers la neutralité carbone, le renforcement de la sécurité énergétique et l’expansion de la coopération entre entreprises.

Les deux coprésidents ont convenu de mettre en œuvre un plan d’action 2025-2026, de maintenir annuellement le Comité de pilotage de haut niveau et de créer des groupes de travail techniques. Le Vietnam a salué le rôle de l’Allemagne dans la mise en œuvre de projets spécifiques dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Dans les domaines de l’industrie et de la numérisation, le Vietnam et l’Allemagne ont convenu d’intensifier la coopération dans la production automobile, de promouvoir l’investissement dans les industries de sous-traitance (textile, cuir, électronique, produits de soutien de haute technologie...) et de renforcer le transfert de technologie, l’innovation et la transformation numérique dans le secteur industriel.

Le Vietnam a encouragé les investisseurs allemands à s’intéresser aux filières bénéficiant d’incitations en vertu de la Loi sur la chimie de 2025, tout en collaborant dans le domaine de la chimie verte pour un développement durable.

Les deux parties ont également mis l’accent sur la formation et le développement des ressources humaines, notamment en matière de compétences vertes, numériques et de gestion de l’industrie 4.0.

Sur le plan commercial, les deux pays ont décidé d’intensifier le partage d’informations, de maintenir la stabilité des échanges, d’assurer la fluidité des chaînes d’approvisionnement et d’utiliser efficacement les mécanismes de coopération multilatérale ainsi que l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA). Le Vietnam a sollicité l’aide de l’Allemagne pour accompagner les entreprises vietnamiennes dans le respect des réglementations du marché allemand et a encouragé l’investissement allemand dans la transformation en profondeur des produits agricoles et aquatiques, ainsi que dans la logistique, les entrepôts frigorifiques et les centres de transbordement.

L’Allemagne est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe, représentant plus de 17% des exportations vietnamiennes vers l’UE. Selon les données douanières vietnamiennes, le commerce bilatéral a dépassé 11,1 milliards de dollars fin octobre 2025, soit une augmentation de 15,1% par rapport à la même période en 2024.

En matière d’investissement, l’Allemagne comptait 509 projets en vigueur au Vietnam, totalisant 3,009 milliards de dollars au 31 octobre 2025, se classant au 17ᵉ rang parmi les pays et territoires investissant dans le pays.

La réunion s’est déroulée dans une atmosphère ouverte, constructive et amicale. Les deux coprésidents ont signé le procès-verbal de la 3ᵉ réunion et ont convenu de maintenir ce mécanisme régulier.

VNA/CVN