Coopération Vietnam - Laos dans l’organisation d’une foire de mise en relation commerciale

Sous la direction des ministères de la Défense du Vietnam et du Laos, la Foire de connexion commerciale et de promotion des produits Vietnam - Laos 2025 se tiendra du 20 au 23 novembre au Centre international des expositions et des congrès du Laos.

Photo : VNA/CVN

L'événement est organisé par le Département général de l'industrie de la défense du ministère vietnamien de la Défense et l'Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, avec le soutien de l'ambassade du Vietnam au Laos et des ministères concernés des deux pays.

La Foire comprendra près de 120 stands, dont 20 du Laos, réunissant de grandes entreprises et marques réputées. Les produits présentés seront variés, couvrant de nombreux besoins des consommateurs lao et de la région.

Vingt-six entreprises de l'Armée populaire du Vietnam participeront avec 50 stands, tandis que 42 entreprises civiles vietnamiennes disposeront de 62 stands. Le Laos contribuera avec 20 stands, dont huit réservés aux entreprises de son armée.

Un colloque de promotion des investissements entre entreprises vietnamiennes et lao est prévu le 21 novembre, sous l'égide du Département des finances du ministère vietnamien de la Défense. Environ 30 entreprises se sont déjà inscrites aux activités de mise en relation, avec 5 à 10 sessions prévues durant la Foire, en présentiel et en ligne.

Dans le cadre des activités sociales, les organisateurs offriront du matériel informatique aux unités du ministère lao de la Défense et remettront des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux visiteurs.

VNA/CVN