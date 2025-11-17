Technologies vietnamiennes : un souffle nouveau pour les rizières cubaines

Dans un article publié le 18 juin, l’agence internationale IPS met en lumière un projet agricole singulier qui repose sur l’introduction de technologies vietnamiennes dans la culture du riz à Cuba. Cette coopération, consolidée après la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en septembre 2024, commence déjà à produire des résultats tangibles pour la sécurité alimentaire du pays caribéen.

>> Vietnam et Cuba renforcent leur coopération en biotechnologie

>> Plus de 615 milliards de dôngs collectés pour Cuba : un geste fort du Vietnam

>> Vietnam - Cuba : promotion de la coopération entre les organes de presse

>> Présentation du livre sur les relations amicales Vietnam - Cuba

Photo : IPS/CVN

IPS souligne que, conformément à l’accord bilatéral, le Vietnam a envoyé des experts ainsi que plusieurs variétés de riz, dont le CT16 choisi comme variété principale, tandis que l’entreprise Agri VMA s’est vu attribuer des terres en location près de Los Palacios, dans la province de Pinar del Rio.

Rendements prometteurs

Les premiers résultats de la récolte prévue pour 2025 atteignent 7,2 tonnes par hectare, un niveau bien supérieur à la moyenne locale de 1,6 tonne, grâce à l’application cohérente des technologies vietnamiennes incluant le riz hybride, les engrais, les produits phytosanitaires et des techniques de culture avancées.

L’ensemble de la production est vendu directement au gouvernement cubain, ce qui permet de réduire les coûts logistiques et d’éviter la dépendance aux importations. Ariel García, directeur de l’entreprise agricole Los Palacios, affirme que produire du riz à Cuba est plus efficace que l’importer et que le projet vise à substituer les importations plutôt qu’à acheminer du riz depuis le Vietnam.

Selon l’accord conclu en février 2023, Agri VMA a transféré à Cuba l’ensemble des intrants nécessaires, notamment des semences hybrides, des engrais, des produits de protection des plantes, des machines modernes et une équipe de techniciens expérimentés.

Avant d’étendre la surface cultivée à 1.000 hectares, l’entreprise a testé la production sur 16 hectares, obtenant 6,5 tonnes par hectare en contre-saison, et estime qu’une surface de 5.000 hectares pourrait être atteinte si l’efficacité du modèle est maintenue, một điều có ý nghĩa quan trọng khi sản lượng lúa trong nước của Cuba en 2024 ne couvre qu’environ 11% des besoins nationaux.

Photo : VNA/CVN

La coopération comprend également la remise en fonctionnement de l’usine de séchage et de décorticage Camilo Cienfuegos, endommagée par le cyclone Ian en 2022, ce qui a permis de créer des emplois locaux mieux rémunérés.

Modèles de coopération

IPS décrit un partenariat structuré autour de trois approches complémentaires, comprenant la location de terres avec investissement intégral du côté vietnamien, la création d’une coentreprise agricole à parts égales permettant à Cuba de participer à la chaîne de valeur, ainsi que la fourniture d’intrants agricoles de haute qualité distribués à travers le réseau d’EMSA à partir de janvier 2025.

Selon les analystes, cette coopération flexible constitue une réponse stratégique à la dépendance de Cuba envers les importations alimentaires, d’autant que le coût de production du riz, estimé à 565 dollars la tonne, est inférieur à celui des importations, souvent coûteuses et risquées.

Pour le Vietnam, les premiers résultats obtenus par Agri VMA confirment la capacité du secteur agricole national à s’adapter à des environnements difficiles et démontrent la pertinence d’un modèle de coopération Sud-Sud fondé sur des bénéfices réciproques.

Le projet rizicole Vietnam - Cuba s’impose ainsi comme un exemple concret de transfert technologique réussi, d’amélioration de productivité et de création de valeur durable, contribuant simultanément à la sécurité alimentaire et à un partenariat international efficace.

Thao Nguyên/CVN