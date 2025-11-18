Le Vietnam attire la vague de repositionnement industriel

Dans un contexte où les flux mondiaux d’investissements directs étrangers (IDE) se réorientent, privilégiant la qualité à la quantité, le Vietnam se distingue comme une destination attrayante pour les investisseurs internationaux.

>> Hô Chi Minh-Ville simplifie ses procédures administratives pour les capitaux étrangers

>> Les investissements étrangers au Vietnam atteignent un sommet quinquennal

>> Les infrastructures industrielles vertes et intelligentes attirent les IDE de haute qualité

Au cours des dix premiers mois de 2025, le capital IDE enregistré au Vietnam a dépassé 31,5 milliards de dollars, en hausse de 15,6% par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que les fonds effectivement déboursés ont atteint 21,3 milliards de dollars, un record des cinq dernières années. Ces chiffres illustrent la confiance continue des investisseurs dans les perspectives de croissance et l’environnement des affaires du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs projets IDE emblématiques ont contribué à ces résultats remarquables. En octobre 2025, de grands projets ont été approuvés ou ont vu leur capital augmenté. Parmi eux : le projet de construction du port fluvial de Chanh par Infra Asia Investment (Hong Kong- Chine) d’un montant de 149,5 millions de dollars à Quang Ninh ; le projet de production de circuits imprimés pour caméras par Saigon STEC (Japon), augmentant son capital de 150 millions de dollars pour atteindre 450 millions de dollars à Hô Chi Minh-Ville ; et le projet de restauration et de services alimentaires mobiles par Oryz Boutique (Malaisie), avec un capital de 200 millions de dollars à Hô Chi Minh-Ville. Bien qu’il ne s’agisse pas de projets d’un milliard de dollars, leur ampleur a joué un rôle déterminant dans le total des IDE enregistrés, confirmant le Vietnam comme une destination stable et attractive.

Le secteur de la transformation et de la fabrication continue de dominer l’attraction des IDE, avec 18,2 milliards de dollars enregistrés, soit plus de 57,8% du total, en hausse de 6,8% par rapport à l’année précédente. Parallèlement, la qualité des flux IDE s’améliore constamment, avec de plus en plus de projets dans les domaines de la haute technologie, de l’électronique, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des énergies propres, des infrastructures et de la santé. De grands investisseurs américains comme Intel, Amkor, NVIDIA, Meta et Google ont choisi le Vietnam comme hub stratégique pour leurs investissements technologiques, démontrant le passage de l’IDE quantitatif vers l’IDE qualitatif.

L’année 2025 se caractérise par une incertitude mondiale marquée qui impacte l’environnement des IDE. Selon la CNUCED, les IDE mondiaux continuent de reculer après une baisse de 11 % en 2024, sous l’effet des tensions géopolitiques, du ralentissement de la croissance économique mondiale et des politiques de “near-shoring” et “friend-shoring” des pays du G7 visant à réduire leur dépendance à la Chine. Ces facteurs incitent les investisseurs internationaux à être prudents quant à l’expansion de nouveaux projets ou aux engagements d’investissement à long terme, notamment dans les secteurs technologiques et électroniques.

Cependant, le Vietnam dispose toujours d’opportunités dans le cadre du repositionnement régional de la production. Selon le Département des investissements étrangers, le pays peut attirer des flux dans les secteurs des composants électroniques, des équipements médicaux et des énergies renouvelables, qui sont en forte demande et à forte valeur ajoutée. Cela implique que le Vietnam doit non seulement attirer de gros capitaux, mais aussi privilégier des investissements de qualité, intégrés aux chaînes de valeur mondiales et générant une plus-value nationale.

Les défis restent significatifs. L’infrastructure, notamment dans le domaine énergétique, doit être renforcée pour répondre aux exigences des IDE de haute qualité. De plus, la qualité de la main-d’œuvre, en particulier des travailleurs qualifiés, est une préoccupation majeure.

Selon Ko Tae Yeon, président de l’Association des entreprises coréennes au Vietnam (Kocham), les entreprises rencontrent des difficultés pour recruter à la fois des travailleurs qualifiés et non qualifiés, en particulier face aux fluctuations de l’environnement d’investissement. Le recrutement non contrôlé et le turnover élevé perturbent le marché du travail ; de nombreux travailleurs qualifiés, formés à grands frais, ne restent pas durablement. Cela affecte la productivité et constitue un obstacle à l’expansion des investissements.

Ko Tae Yeon a également exprimé ses inquiétudes concernant les révisions de la Loi sur la haute technologie, qui pourraient influencer les incitations dont bénéficient les IDE selon les engagements passés, impactant ainsi la motivation des investisseurs.

Pour tirer pleinement parti de la vague de repositionnement de la production, le Vietnam doit renforcer ses infrastructures, améliorer ses politiques, développer une main-d’œuvre qualifiée, tout en maintenant un environnement d’investissement stable et transparent. En agissant ainsi, le pays pourra continuer à se positionner comme un centre régional de production, de technologie et d’innovation, attirer des IDE de haute qualité et stimuler une croissance économique durable avec une plus-value accrue.

Dans un contexte de concurrence internationale croissante pour les investissements, combiner attraction de capitaux importants et amélioration de la qualité des IDE permettra au Vietnam non seulement de conserver son attractivité, mais aussi de devenir un choix stratégique de premier plan pour les investisseurs régionaux et mondiaux.

VNA/CVN