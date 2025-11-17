Cân Tho s’emploie à assurer une surveillance complète des bateaux de pêche

La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, intensifie ses efforts pour résoudre les problèmes de déconnexion du système de surveillance des navires (VMS) dans le cadre de sa lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de garantir à tous les bateaux de pêche un signal de suivi stable en mer.

Photo : VNA/CVN

Le VMS joue un rôle crucial en permettant aux autorités d’émettre des alertes en temps opportun lorsque des bateaux risquent de pénétrer dans des eaux réglementées ou étrangères.

Les 343 bateaux de pêche de 15 mètres ou plus basés dans la ville sont équipés de dispositifs VMS, mais certains ont récemment subi des dysfonctionnements techniques entraînant des pertes de signal temporaires lors d’opérations en mer.

Lê Thi Phuong, propriétaire d’un navire de 15 mètres dans la commune de Trân Dê, a déclaré que son bateau utilise depuis longtemps un dispositif de surveillance VNPT, mais qu’il a récemment rencontré plusieurs problèmes de déconnexion.

Elle a ajouté que si les armateurs sont disposés à remplacer les équipements obsolètes, beaucoup espèrent un soutien de l’État sous forme de réductions de coûts ou de plans de paiement échelonnés, car la modernisation peut coûter des dizaines de millions de dôngs, sans compter les frais de service mensuels.

Les conditions marines difficiles, notamment l’humidité et la salinité élevées, causent souvent des dysfonctionnements en provoquant la corrosion des équipements métalliques, le développement de moisissures et la dégradation des composants électriques.

En conséquence, le sous-département des pêches et de la surveillance des pêches de Cân Tho travaille en étroite collaboration avec les prestataires de services pour inspecter régulièrement les appareils, assister les armateurs et effectuer les opérations de maintenance et de réparation nécessaires afin de garantir une surveillance continue.

La ville met également en œuvre rapidement des subventions pour les abonnements aux services satellitaires et soutient le remplacement des VMS. Conformément au calendrier actuel, tous les bateaux de 15 mètres ou plus doivent moderniser leurs équipements d’ici le 31 décembre 2026.

Selon Lu Tan Hoa, directeur adjoint du sous-département, les autorités intensifieront la communication afin de garantir le respect total des exigences relatives aux VMS par les pêcheurs.

Le responsable a indiqué que les fournisseurs d’équipements ont été invités à améliorer la durabilité des appareils et à établir des points de réparation dans les zones à forte concentration de bateaux, ainsi qu’à maintenir des unités de secours afin de pouvoir assister rapidement les pêcheurs en cas de dysfonctionnement.

Grâce à des efforts constants, depuis janvier 2024, Cân Tho n’a enregistré aucun cas de perte de connexion de navires de 24 mètres ou plus pendant plus de six heures sans avoir communiqué leur position, ni de perte de connexion pendant plus de 10 jours sans être rentrés au port.

Les pertes de connexion des navires d’une longueur comprise entre 15 et 24 mètres ont également été traitées rapidement. Les données de surveillance montrent qu’aucun bateau immatriculé à Cân Tho n’a pénétré dans les eaux territoriales étrangères depuis 2024.

L’installation des VMS est obligatoire en vertu de la Loi sur la pêche de 2017 et est considérée comme une mesure technique essentielle pour la gestion des activités de pêche en mer.

VNA/CVN