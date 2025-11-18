Le commerce bilatéral Vietnam - Singapour atteint un niveau record

Le Vietnam a consolidé sa position en tant que 10 e partenaire commercial de Singapour, avec un volume d’échanges bilatéraux sans précédent de 33 milliards de dollars singapouriens (environ 25,3 milliards de dollars américains) au cours des 10 premiers mois de l’année. Ce chiffre marque un nouveau record dans les échanges commerciaux entre les deux nations.

Selon les données statistiques d’Enterprise Singapore, rapportées par le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, le chiffre d’affaires bilatéral pour cette période a dépassé le précédent record de 31,67 milliards de dollars singapouriens établi en 2024, affichant une croissance remarquable de 26,7% par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour le seul mois d’octobre, le volume total de l’import-export entre Singapour et le Vietnam a atteint 3,9 milliards de dollars singapouriens, soit une augmentation significative de 36,8% par rapport à octobre 2024. Durant ce mois, les exportations singapouriennes vers le Vietnam ont totalisé 2,2 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 8,2%, et les importations en provenance du Vietnam ont connu une progression spectaculaire de 109,3 %, s’élevant à 1,7 milliard de dollars singapouriens.

En examinant spécifiquement les marchandises d’origine vietnamienne et singapourienne, le Vietnam a affiché un excédent commercial vis-à-vis de Singapour, atteignant près de 4,22 milliards de dollars singapouriens.

S’agissant des exportations, entre janvier et octobre, les machines, appareils, matériels électriques et leurs parties (code SH 85), ainsi que les combustibles, huiles de pétrole et produits de leur distillation ; substances bitumineuses ; cires minérales (code SH 27), sont demeurés les deux principales catégories de marchandises exportées par Singapour vers le Vietnam. La valeur combinée de ces deux groupes d’exportations a atteint 15,4 milliards de dollars singapouriens, représentant 68,1% de la valeur totale des exportations singapouriennes vers le Vietnam.

Concernant les importations, les machines, appareils, matériels électriques et leurs parties (SH 85) ont conservé leur position de catégorie de marchandises la plus importée par Singapour depuis le Vietnam, avec 5,4 milliards de dollars singapouriens, soit 51,9% de la valeur totale des importations singapouriennes en provenance du Vietnam. Les réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, ainsi que leurs parties (SH 84), se sont classés au deuxième rang avec 2,4 milliards de dollars singapouriens, suivis par le verre et ouvrages en verre (SH 70) avec près de 712,8 millions de dollars singapouriens.

