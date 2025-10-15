Vietnam - Italie : coopération dans la construction navale de haute technologie

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu le 15 octobre l'ambassadeur d'Italie au Vietnam, Marco Della Seta, et les dirigeants du groupe Fincantieri afin d'aborder la coopération potentielle en matière d'investissement dans la construction navale de haute technologie au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Trân Hông Hà a salué le dynamisme et l'ampleur des activités de l'ambassade d'Italie au Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam dispose d'un fort potentiel de développement pour son industrie navale, notamment dans les zones côtières.

Malgré des périodes de fluctuations, le Vietnam poursuit une stratégie de revitalisation et de modernisation de sa flotte maritime, visant à produire des navires aux normes internationales.

Le vice-Premier ministre a souligné que les navires de haute technologie de Fincantieri conviennent non seulement au marché vietnamien, mais aussi à la demande mondiale.

Le gouvernement vietnamien, a-t-il déclaré, soutient les projets de coopération dans la construction navale de pointe et soutiendra les projets du groupe et ceux d'autres entreprises étrangères souhaitant développer une industrie navale de haute technologie verte, propre et durable au Vietnam.

Il a également souligné l'importance d'harmoniser les projets avec l'aménagement du territoire local, la protection de l'environnement et le choix judicieux des sites afin de garantir le développement industriel et le maintien d'un tourisme respectueux de l'environnement. Ces efforts, a-t-il ajouté, ouvriront des perspectives de coopération à long terme entre les entreprises italiennes et vietnamiennes dans le domaine de la construction navale de haute technologie, contribuant ainsi à une croissance économique maritime durable.

De leur côté, Marco Della Seta et les représentants de Fincantieri ont indiqué que le groupe, qui emploie environ 20.000 personnes, est spécialisé dans la construction, la conception et la réparation navales. Au Vietnam, Fincantieri exploite le chantier naval VARD de Vung Tàu, qui conçoit et construit des navires offshore et spécialisés.

Les dirigeants de Fincantieri ont exprimé leur volonté d'accroître leurs capacités de production et d'appliquer des technologies modernes à la construction de navires destinés à des secteurs clés tels que l'éolien offshore, l'installation de câbles sous-marins ASEAN et les navires spécialisés pour l'industrie pétrolière et gazière.

À cette occasion, au nom de la direction de Fincantieri, M. Della Seta a présenté une aide aux localités touchées par les récentes tempêtes et inondations, par l'intermédiaire du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

