Aucun intérêt particulier ne doit freiner le développement national, selon le chef du Parti

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm, également chef du Comité central chargé du développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, a insisté le 15 octobre lors d’une réunion à Hanoï sur la nécessité pour les responsables à tous les niveaux de prendre pleine conscience des enjeux du développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique pour le destin national.

Il faut faire preuve de résolution dans la direction et l'exécution : "Nous ne pouvons accepter la mentalité du mandat, le maintien des intérêts locaux, ou la peur d'étudier, d'innover et de réaliser des percées. Ceux qui s'engagent dans de telles pratiques sans y remédier devront être immédiatement remplacés afin de ne pas ralentir le processus de développement du pays", a dit le dirigeant à la réunion de la Permanence du Comité central chargé du développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il a clairement énoncé l'impératif de maintenir les nouveaux principes de gouvernance adoptés à l'unanimité lors du 13e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat. Ces principes se résument en trois piliers : "La discipline précède - les ressources suivent - les résultats sont la mesure."

Selon le dirigeant, la discipline se manifeste par le respect des conclusions et des directives, le maintien des délais d'exécution, l'absence d'évitement ou de défausse des responsabilités, et l'achèvement définitif des tâches en souffrance. Les ressources doivent être garanties, allouées de manière appropriée, ciblée, rapide et efficace, évitant le gaspillage et la dispersion. L'effort doit être mesuré par des résultats concrets et substantiels et non par des rapports purement formels.

Il a souligné que lever les obstacles institutionnels constituerait une priorité majeure et une tâche cruciale et qu’il est inacceptable de laisser persister toute forme de blocage. Il a également demandé aux unités concernées d’exploiter pleinement les données, d’améliorer le cadre institutionnel relatif à la propriété intellectuelle, à la commercialisation des résultats de la recherche, ainsi que la connexion entre instituts de recherche, établissements éducatifs et marché.

Il a insisté tout particulièrement sur la nécessité de mettre en place un mécanisme suffisamment fort pour protéger les cadres qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général.

Pour libérer les ressources de la société, il souligne l’importance de construire un écosystème centré sur l’entreprise, en passant d’un "État acteur" à un "État facilitateur", afin de maximiser la mobilisation des ressources privées au service du développement scientifique, technologique et de l’innovation. "Tout ce que le secteur privé peut accomplir, et qui ne relève pas prioritairement de l’État, doit bénéficier de conditions favorables et d’encouragements pour se réaliser pleinement", a-t-il affirmé.

Il a demandé que la satisfaction et la confiance des citoyens et des entreprises soient prises comme critères essentiels d’évaluation. Il a insisté sur la nécessité d’une numérisation intégrale de tous les processus, avec la mise en œuvre des services publics "guichet unique - déclaration unique" basés sur une plateforme de données interconnectées.

Il a exigé une institutionnalisation rapide des conclusions et directives du Comité de direction. Il a appelé à une exécution résolue, avec des résultats concrets, ainsi qu'à des contrôles et supervisions réguliers pour lever sans délai les difficultés et les obstacles.

