Rationalisation de l’appareil : une nouvelle étape vers une gouvernance plus efficace

Après plus de trois mois de mise en œuvre, le modèle d’administration locale à deux niveaux fonctionne de manière fluide, efficace et cohérente, plaçant les citoyens et les entreprises au centre du service public. Cette transformation vers une gouvernance plus compacte et moderne marque une étape nouvelle et positive sur le chemin du renouveau administratif.

>> La rationalisation de l’appareil politique renforcée grâce à de nouvelles dynamiques

>> Premiers résultats de l'organisation de l’administration locale à deux niveaux

Photo : VNA/CVN

Lors du 13ᵉ plénum du Parti, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le modèle d’administration locale à deux niveaux opérait désormais sans heurts, avec des services publics continuellement améliorés dans une approche centrée sur les citoyens et les entreprises. Les résultats économiques et sociaux des neuf premiers mois de 2025 se sont révélés supérieurs à ceux de la même période de l’an dernier, illustrant l’efficacité de la réforme organisationnelle.

Selon le secrétaire général, la responsabilité du Parti et du gouvernement est de transformer les orientations politiques en actions concrètes et perceptibles dans la vie quotidienne, afin que la population ressente pleinement les bénéfices du changement à travers chaque politique et chaque initiative.

Dans cette optique, le pays poursuit le perfectionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux et la rationalisation des structures à trois niveaux dans tout le système politique. L’accent est mis sur la numérisation des procédures, la simplification administrative, le renforcement de la décentralisation et de la responsabilisation, avec pour critère d’évaluation : satisfaction des citoyens et des entreprises. Le gouvernement s’emploie également à finaliser les critères de classification des unités administratives et des zones urbaines, afin de créer de nouveaux espaces de développement au niveau local où les autorités de base deviennent non seulement des exécutants, mais aussi des acteurs de l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Pour que les grandes orientations se traduisent en résultats tangibles, le secrétaire général Tô Lâm a appelé à une mise en œuvre résolue, transparente et cohérente, selon la méthode dite des "trois priorités - trois transparences - une mesure". Les trois transparences concernent la publication du calendrier, des responsabilités et des résultats, afin que la société puisse suivre et accompagner le processus. La mesure unique, quant à elle, repose sur le niveau de vie et la confiance du peuple.

Dans le cadre de cette réforme administrative, le Bureau politique et le Secrétariat ont déjà publié six conclusions majeures. En application de ces directives, le gouvernement et le Premier ministre ont adopté plusieurs résolutions et instructions précises pour assurer une mise en œuvre synchronisée. À ce jour, 42 des 69 tâches assignées ont été accomplies, les 27 restantes étant en cours d’exécution, avec un rapport prévu au Bureau politique en décembre 2025.

Le ministère de l’Intérieur a, de son côté, proposé des ajustements aux régimes de salaires, d’allocations et de politiques, tout en travaillant avec la Commission centrale de l’organisation du Parti pour définir les postes de travail et établir la base du calcul des effectifs d’ici 2031. Les critères de classification des unités administratives et urbaines sont également en voie d’achèvement. En parallèle, un outil d’évaluation de la performance des agents publics est en cours d’élaboration.

Le ministère des Finances mobilise des ressources pour soutenir la numérisation des archives et renforcer les infrastructures informatiques dans les régions défavorisées.

Lors d’une conférence de presse sur le Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a affirmé que le gouvernement avait profondément renouvelé sa pensée et ses méthodes de gouvernance, avec courage et détermination, au service du peuple : "Grâce à ce nouvel état d’esprit, notre appareil administratif est désormais plus compact, plus efficace et plus proche des citoyens", a-t-il déclaré.

Malgré les résultats encourageants, le ministère de l’Intérieur reconnaît que la mise en œuvre du modèle de l’administration à deux niveaux rencontre encore certaines lenteurs, principalement en raison d’un cadre juridique et institutionnel insuffisamment harmonisé et de mécanismes de coordination intersectoriels encore en phase d’ajustement.

Au niveau local et de base, après plus de trois mois de fonctionnement, le modèle d’administration à deux niveaux insuffle une nouvelle dynamique à la réforme administrative et à la transformation numérique. Plus de 3.100 centres de services publics communaux opèrent désormais de manière stable en appliquant le modèle de “guichet unique” moderne et connecté en ligne, ce permettant aux citoyens de réduire le temps de traitement, les coûts et d’accroître leur satisfaction.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs localités illustrent le succès du modèle d’administration à deux niveaux et de la transformation numérique. Par exemple, à An Giang, les démarches en ligne atteignent un taux record de 97%, avec une satisfaction citoyenne de 99,5%. À Hanoï, les quartiers de Dông Da et Ô Cho Dua se distinguent par leurs innovations administratives et l’usage de l’intelligence artificielle. Sur la commune insulaire de Minh Châu à Hanoï, la numérisation s’étend à toute la communauté, faisant de cette localité un exemple de gouvernance et de société numériques au niveau de base.

Il n’est pas difficile de constater que, bien que les trois premiers mois ne soient qu’une étape initiale, le modèle d’administration locale à deux niveaux a déjà démontré sa justesse et son efficacité. Lorsque les autorités locales se montrent véritablement proches des citoyens, la confiance du peuple se renforce et l’espoir d’une administration moderne, transparente et au service de la population devient chaque jour plus tangible.

VNA/CVN