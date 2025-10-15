icon search
Diên Biên s’engage vers un développement économique vert, intelligent et durable

Le XVᵉ Congrès de l’organisation du Parti de la province de Diên Biên pour le mandat 2025-2030 s’est ouvert le 15 octobre, en présence de 358 délégués représentant ses plus de 49.000 membres.

Séance d'ouverture du XVᵉ Congrès de l’organisation du Parti de la province de Diên Biên pour le mandat 2025-2030. 
Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, y a assisté et a donné des orientations importantes.

Les participants ont écouté le rapport politique du Comité provincial du Parti pour la période 2020-2025, mettant en avant une croissance annuelle moyenne impressionnante du PIB de 8,76% et un PIB par habitant atteignant 54 millions de dôngs (plus de 2.000 dollars, soit une hausse de plus de 60% par rapport à 2020).

Un point fort a été le renforcement du bien-être social, illustrant l’esprit de "ne laisser personne de côté". La province a soutenu la construction de plus de 22.300 logements au profit des foyers défavorisés, faisant ainsi reculer le taux de pauvreté à 17,66%.

Le secteur du tourisme a également connu une dynamique remarquable, notamment avec l’organisation réussie de la célébration du 70ᵉ anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu et de l’Année nationale du Tourisme - Diên Biên 2024. La province a accueilli 5,5 millions de visiteurs en cinq ans, générant plus de 9.400 milliards de dôngs de recettes.

Au nom du Bureau politique, Nguyên Xuân Thang a félicité la province pour ses réalisations remarquables. Il a souligné que l’objectif de faire de Diên Biên une province développée, fondée sur une économie verte, intelligente et durable, revêt une grande importance.

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, s'exprime au Congrès. 
Photo : VNA/CVN

Il a suggéré plusieurs grandes orientations pour le nouveau mandat : moderniser les infrastructures socio-économiques, notamment le réseau autoroutier ; définir un nouveau modèle de croissance reposant sur trois piliers - l’agriculture écologique et de haute technologie, le tourisme culturel-historique et écologique, ainsi que l’économie frontalière transnationale ; préserver et valoriser les valeurs culturelles des groupes ethniques locaux. Il a également appelé à continuer à consolider la défense et la sécurité et à améliorer la capacité de leadership et la combattivité de l’organisation du Parti.

Nguyên Xuân Thang a exprimé sa conviction que la province saura surmonter les défis et accomplir de nouvelles avancées, rehaussant sa position sur la carte de développement du pays.

VNA/CVN

