Diên Biên s’engage vers un développement économique vert, intelligent et durable

Le XVᵉ Congrès de l’organisation du Parti de la province de Diên Biên pour le mandat 2025-2030 s’est ouvert le 15 octobre, en présence de 358 délégués représentant ses plus de 49.000 membres.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, y a assisté et a donné des orientations importantes.

Les participants ont écouté le rapport politique du Comité provincial du Parti pour la période 2020-2025, mettant en avant une croissance annuelle moyenne impressionnante du PIB de 8,76% et un PIB par habitant atteignant 54 millions de dôngs (plus de 2.000 dollars, soit une hausse de plus de 60% par rapport à 2020).

Un point fort a été le renforcement du bien-être social, illustrant l’esprit de "ne laisser personne de côté". La province a soutenu la construction de plus de 22.300 logements au profit des foyers défavorisés, faisant ainsi reculer le taux de pauvreté à 17,66%.

Le secteur du tourisme a également connu une dynamique remarquable, notamment avec l’organisation réussie de la célébration du 70ᵉ anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu et de l’Année nationale du Tourisme - Diên Biên 2024. La province a accueilli 5,5 millions de visiteurs en cinq ans, générant plus de 9.400 milliards de dôngs de recettes.

Au nom du Bureau politique, Nguyên Xuân Thang a félicité la province pour ses réalisations remarquables. Il a souligné que l’objectif de faire de Diên Biên une province développée, fondée sur une économie verte, intelligente et durable, revêt une grande importance.

Photo : VNA/CVN

Il a suggéré plusieurs grandes orientations pour le nouveau mandat : moderniser les infrastructures socio-économiques, notamment le réseau autoroutier ; définir un nouveau modèle de croissance reposant sur trois piliers - l’agriculture écologique et de haute technologie, le tourisme culturel-historique et écologique, ainsi que l’économie frontalière transnationale ; préserver et valoriser les valeurs culturelles des groupes ethniques locaux. Il a également appelé à continuer à consolider la défense et la sécurité et à améliorer la capacité de leadership et la combattivité de l’organisation du Parti.

Nguyên Xuân Thang a exprimé sa conviction que la province saura surmonter les défis et accomplir de nouvelles avancées, rehaussant sa position sur la carte de développement du pays.

VNA/CVN