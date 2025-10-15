Des monuments pour symboliser l’amitié Vietnam - Cambodge

La 8 e réunion entre le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge s’est tenue le 15 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Elle a porté sur la mise en œuvre des projets de construction, de restauration et de rénovation des monuments d’amitié Vietnam - Cambodge au Cambodge, ainsi que sur la définition des orientations futures.

La délégation vietnamienne était dirigée par le général de corps d’armée Vo Minh Luong, vice-ministre de la Défense, et la délégation cambodgienne par Samdech Men Sam An, présidente du du Front de solidarité pour le développement de la Patrie.

Le général Vo Minh Luong a souligné que cette réunion contribuait à promouvoir l’amitié traditionnelle ainsi que la coopération intégrale et durable entre les deux pays.

Samdech Men Sam An a exprimé sa gratitude envers le Vietnam pour son soutien dans la libération du Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot et dans la reconstruction et le développement nationaux, soulignant l’importance de préserver les relations de voisinage traditionnelles et la bonne amitié entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2015, le Vietnam a financé 24 projets visant à construire et restaurer des monuments d’amitié Vietnam - Cambodge, ainsi que la rénovation et la modernisation du siège du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre efficacement leurs accords, à accélérer les projets de construction, de restauration et de rénovation des monuments d’amitié Vietnam - Cambodge au Cambodge, en garantissant qualité et efficacité, à organiser les cérémonies d’inauguration et de transfert de gestion aux autorités locales.

Elles ont réaffirmé que ces monuments, symboles des relations bilatérales, devaient être protégés afin de renforcer la solidarité et l’amitié entre les deux peuples.

VNA/CVN