Le chef du Parti salue la présence renforcée de Murphy Oil au Vietnam

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a salué le projet de la société américaine Murphy Oil Corporation d’accroître ses investissements dans l’exploration et la production pétrolières et gazières au Vietnam lors d’une réception de son président et directeur général Eric Hambly, mercredi 15 octobre à Hanoï.

Le secrétaire générale a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec les États-Unis et a exprimé l’espoir que le partenariat stratégique global bilatéral continuerait de se développer. Il a souligné que la coopération énergétique demeure un pilier essentiel des relations, servant les intérêts des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Partageant la vision et la stratégie de développement du Vietnam pour le secteur énergétique à l’horizon 2030 et 2045, le leader du Parti a mis en avant les objectifs du pays visant à garantir la sécurité énergétique, à utiliser efficacement les ressources naturelles, à protéger l’environnement et à lutter contre le changement climatique. Il s’est dit confiant dans le fort potentiel de croissance du pays, notamment dans le secteur pétrolier et gazier.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam continuera de créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, notamment américaines, pour exercer leurs activités et investir dans le secteur énergétique.

Il a salué les opérations à long terme de Murphy Oil au Vietnam, qui ont donné des résultats positifs, et a exhorté l’entreprise à collaborer étroitement avec les ministères, secteurs et partenaires vietnamiens concernés afin d’accélérer la mise en œuvre des projets, d’améliorer le transfert de technologies et de connaissances, et de renforcer la formation de ressources humaines qualifiées, contribuant ainsi davantage au développement du Vietnam et aux relations bilatérales.

De son côté, Eric Hambly a présenté la stratégie commerciale mondiale de Murphy Oil, soulignant que le Vietnam demeure l’un de ses partenaires clés. Il a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement vietnamien, au ministère de l’Industrie et du Commerce et au Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam pour leur soutien indéfectible et leur coordination efficace des activités d’exploration et de production de Murphy Oil au fil des ans.

Confiant dans le solide potentiel de croissance du Vietnam, Eric Hambly a réaffirmé l’engagement de Murphy Oil à accroître ses investissements dans le pays, à accompagner le Vietnam dans le développement de son industrie pétrolière et gazière, à promouvoir le transfert de technologie et à former du personnel de haut niveau, conformément aux orientations définies par le secrétaire général Tô Lâm.

