Hô Chi Minh-Ville fixe 30 objectifs de développement et 3 programmes prioritaires

Le premier Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville, pour le mandat 2025-2030, a tenu le 15 octobre sa session de clôture.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours de clôture, le secrétaire du Comité central du Parti et secrétaire du Comité municipal du Parti, Trân Luu Quang, a annoncé que le Congrès avait adopté une résolution définissant 30 objectifs de développement principaux, trois percées stratégiques et dix tâches clés pour le mandat prochain.

Parmi les objectifs, la croissance annuelle moyenne du PIB régional est prévue entre 10% et 11%. D’ici 2030, le PIB par habitant devrait atteindre environ 14.000 à 15.000 dollars. L’économie numérique devrait représenter 30% à 40% du PIB régional. La ville prévoit d’allouer chaque année au moins 4% à 5% du budget public à la science, la technologie et la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a également fixé des cibles pour les secteurs de la santé et de l’éducation. Le nombre de lits d’hôpital devra atteindre 35,1 pour 10 000 habitants, avec 21 médecins et 35 infirmiers pour 10.000 habitants d’ici 2030. Chaque résident pourra bénéficier d’un examen médical annuel gratuit à partir de 2026. La ville vise aussi à disposer d’au moins 300 salles de classe pour 10.000 enfants en âge scolaire, avec au moins 24% de la main-d’œuvre diplômée de l’enseignement supérieur.

Trois programmes prioritaires définis se concentrent sur la réforme des politiques et institutions, le développement des infrastructures et des ressources humaines. La ville prévoit notamment d’améliorer les infrastructures routières et ferroviaires, de moderniser le système éducatif et de renforcer l’attraction des talents.

Lors de la session de clôture, la Commission municipale de contrôle du Parti et la Délégation des participants au XIVe Congrès national du Parti ont été présentés.

VNA/CVN