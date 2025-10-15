Le gouvernement et l’Assemblée nationale préparent les contenus de la 10e session

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont coprésidé mercredi 15 octobre à Hanoï une conférence entre la Permanence du gouvernement et le Comité permanent de l’Assemblée nationale pour discuter et convenir de certains contenus en préparation de la prochaine 10 e session de l’Assemblée nationale de la XV e législature.

Photo : VNA/CVN

La 10e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature est prévue du 20 octobre au 12 décembre, durant laquelle l’Assemblée nationale examinera et décidera de 66 contenus et groupes de contenus, dont 50 lois et 3 résolutions sur le travail législatif ; 13 groupes de contenus sur les questions socio-économiques, le budget de l’État, la surveillance et d’autres questions nationales importantes.

Les délégués ont examiné la préparation des documents, la réception, l’explication et l’achèvement des projets de lois, de rapports et de documents du gouvernement à soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa 10e session, notant la soumission de 108 dossiers et documents sur un total de 120 depuis la réunion entre les Permanences des Comités du Parti du gouvernement et de l’Assemblée nationale.

Ils ont également discuté de certaines questions importantes et difficiles à présenter à l’Assemblée nationale relatives au foncier, à la planification, à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle, à la science et à la technologie, au développement énergétique, aux soins de la santé de la population, à l’éducation, à la nouvelle ruralité, à la réduction durable de la pauvreté.

Coopération étroite et efficace

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a hautement apprécié la diligence au travail et la coordination étroite et efficace entre le gouvernement et l’Assemblée nationale dans le processus législatif, ainsi que la réception et l’explication par le gouvernement des contenus demandés par le Comité permanent et les commissions de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Le législateur suprême a invité les deux parties à poursuivre leur coordination étroite, à continuer à affiner les textes, à renforcer l’application de la technologie dans le perfectionnement des institutions juridiques et la construction d’une Assemblée nationale numérique, intelligente, à promouvoir la synergie des efforts, contribuant au succès de la 10e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature.

S’exprimant lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié l’Assemblée nationale, ses organes, et notamment son président et ses vice-présidents pour leur coordination efficace avec le gouvernement, dans l’esprit "tout pour le peuple, pour le développement du pays", conformément aux instructions du Politburo, du Secrétariat du Comité central du Parti et du secrétaire général Tô Lâm.

Il a demandé aux organes concernés de recevoir pleinement et de continuer à parachever les textes à soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session, de continuer à innover dans le processus législatif afin de respecter les délais et d’en améliorer la qualité, d’accélérer la transformation numérique et de bâtir un gouvernement numérique pour œuvrer ensemble avec l’Assemblée nationale numérique à l’amélioration de l’efficacité du processus législatif.

Le chef du gouvernement a également dirigé les vice-Premiers ministres, les ministres et les chefs des secteurs d’assurer le calendrier de soumission des projets de lois et projets de résolutions afin d’institutionnaliser les résolutions récemment promulguées par le Politburo et de donner vie aux options et politiques du Parti.

