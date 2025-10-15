XIVe Congrès national du Parti : solliciter le public sur les projets de documents

La Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti a rendu publics lors d’une conférence de presse internationale, mercredi 15 octobre à Hanoï, les projets de documents à soumettre au XIV e Congrès national du Parti pour recueillir les commentaires du public.

Les textes comprennent le projet de rapport politique du Comité central du Parti du XIIIe mandat, le projet de bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours de 40 dernières années au Vietnam, et le projet de bilan de 15 ans d’application des statuts du Parti (2011-2025) et de propositions, orientations d’amendement et de complément des statuts du Parti.

Le 13e plénum du Comité central du Parti du XIIIe mandat a pris des décisions majeures, notamment l’adoption des projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, a informé le vice-président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, Lai Xuân Môn.

Ces projets de documents sont considérés comme structurants pour la réussite du prochain XIVe Congrès national du Parti, a-t-il affirmé, soulignant la préparation rigoureuse, minutieuse de ces textes qui ont été mis à jour, retouchés et complétés à plusieurs reprises afin qu’ils soient novateurs, scientifiques et substantiels.

Le Comité central du Parti a également donné instruction de continuer à compléter et à affiner les documents afin qu’ils soient concis, profonds et porteurs d’une vision stratégique claire et des percées dans le nouveau contexte des institutions, des infrastructures et des ressources humaines, et de préciser les axes de transition numérique et verte, de renforcer les liens interrégionaux, de développer les villes intelligentes, a indiqué le responsable.

Le public, y compris les Vietnamiens résidant à l’étranger, est invité à se prononcer du 15 octobre au 15 novembre 2025 sur tous les contenus des projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, au moyen de conférences, séminaires, colloques, lettres ou application citoyenne numérique VneID, a-t-il indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques à tous les échelons recueillent les commentaires selon un système vertical, de même que les comités du Parti à tous les échelons, les organes de presse, et les organes de représentation du Vietnam à l’étranger.

Le ministère de la Police collabore avec le Bureau du Comité central du Parti, la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, et les agences et unités concernées pour recueillir les commentaires sur VneID.

