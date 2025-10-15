Cybercriminalité

Le chef de l'État examine les préparatifs de la signature de la Convention de Hanoï

Le président Luong Cuong a tenu le 15 octobre à Hanoï une séance de travail avec les agences concernées afin d'examiner les préparatifs de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), prévue à Hanoï les 25 et 26 octobre.

>> Convention de Hanoï, empreinte importante de la diplomatie multilatérale du Vietnam

>> De nombreux dirigeants étrangers assisteront à la signature de la Convention de Hanoï

>> Création du Comité de direction pour la signature de la Convention de Hanoï

>> Le Vietnam se prépare à accueillir l’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Le Comité de direction de l'événement a indiqué qu'au 14 octobre, 93 délégations conduites par de hauts dirigeants et ministres de divers pays avaient confirmé leur participation, avec plus de 1.000 délégués et représentants des médias.

Le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères ont travaillé en étroite collaboration avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour élaborer le programme de la cérémonie de signature et préparer plusieurs activités parallèles, dont huit événements et séminaires de haut niveau animés par des dirigeants des ministères vietnamiens concernés et de l'ONUDC, 38 tables rondes et plus de 20 stands d'exposition.

Le président Luong Cuong a souligné que la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï se déroulerait en présence du secrétaire général des Nations Unies et de nombreux dirigeants internationaux. Il s'agit d'une étape importante, car c'est la première fois que le Vietnam organise une cérémonie de signature de la Convention des Nations unies, notamment dans un contexte de préoccupation croissante face à la cybercriminalité.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l'État a affirmé que l'organisation de cette cérémonie de signature témoignait du rôle du Vietnam en tant que pays hôte responsable, ami, partenaire de confiance et membre actif de la communauté internationale, prêt à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement mondiaux, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international.

Il a salué la proactivité et le sens des responsabilités des ministères et des agences concernées dans l'exécution de cette mission. Il a demandé aux agences concernées de revoir minutieusement la coordination interne comme la coordination entre les ministères et les secteurs de Hanoï afin de garantir les plans, le contenu... de cet événement.

Par ailleurs, le président a appelé à une évaluation minutieuse de tous les préparatifs, notamment les détails techniques, la réception et la sécurité, ainsi qu'à une résolution rapide des problèmes qui se posent afin de garantir une organisation en toute sécurité.

Il a également souligné que cet événement devait être l'occasion pour les amis internationaux de découvrir l'hospitalité et la convivialité du Vietnam.

VNA/CVN