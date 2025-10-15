icon search
mask
Politique
Nguyên Doan Anh réélu secrétaire du Comité du Parti de Thanh Hoa

Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti et secrétaire du 19e Comité du Parti de la province de Thanh Hoa (Centre), a été réélu secrétaire du Comité provincial du Parti pour la période 2025-2030.

>> Thanh Hoa : le PM inspecte le traitement des formalités administratives

>> Le Premier ministre exhorte Thanh Hoa à réaliser ses aspirations de développement

Le secrétaire du Comité du Parti de Thanh Hoa, Nguyên Doan Anh. 
Photo : VNA/CVN

Le résultat a été annoncé lors du 20e congrès de l'organisation provinciale du Parti, dans l'après-midi du 15 octobre.

Ainsi, lors de sa première session, le 20e Comité provincial du Parti a élu 15 membres, dont Nguyên Doan Anh, au Bureau permanent pour la période 2025-2030.

La première session a également élu trois secrétaires adjoints du Comité provincial du Parti pour la nouvelle période. La création de la commission d'inspection du comité, composée de 10 membres, a été votée. Pham Thi Thanh Thuy, membre du Bureau permanent et présidente de la commission d'inspection du 19e mandat, a été réélue au même poste pour le 20e mandat.

Le 20e congrès de l'organisation du Parti de Thanh Hoa a élu 69 membres au Comité provincial du Parti et désigné 33 délégués officiels et deux suppléants pour participer au XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN

#Nguyên Doan Anh #secrétaire #Parti #Thanh Hoa

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top