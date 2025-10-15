Nguyên Doan Anh réélu secrétaire du Comité du Parti de Thanh Hoa

Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti et secrétaire du 19 e Comité du Parti de la province de Thanh Hoa (Centre), a été réélu secrétaire du Comité provincial du Parti pour la période 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Le résultat a été annoncé lors du 20e congrès de l'organisation provinciale du Parti, dans l'après-midi du 15 octobre.

Ainsi, lors de sa première session, le 20e Comité provincial du Parti a élu 15 membres, dont Nguyên Doan Anh, au Bureau permanent pour la période 2025-2030.

La première session a également élu trois secrétaires adjoints du Comité provincial du Parti pour la nouvelle période. La création de la commission d'inspection du comité, composée de 10 membres, a été votée. Pham Thi Thanh Thuy, membre du Bureau permanent et présidente de la commission d'inspection du 19e mandat, a été réélue au même poste pour le 20e mandat.

Le 20e congrès de l'organisation du Parti de Thanh Hoa a élu 69 membres au Comité provincial du Parti et désigné 33 délégués officiels et deux suppléants pour participer au XIVe Congrès national du Parti.

